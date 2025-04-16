Олімпійська призерка Ганна Різатдінова показала своє нове авто Porsche

Різатдінова показала свій новий спорткар
Колишня олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова завела нового коня. Цього разу залізного та дуже дорогого.
Фотосесію з новим автомобілем титулована в минулому спортсменка опублікувала в Facebook.
Різатдінова показала свій стиль
Ганна зробила кілька класних фото в класичному одязі біля новенького автомобіля Porsche.
Різатдінова — українська гімнастка, бронзова призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро в індивідуальному багатоборстві.
Чемпіонка світу 2013 року та багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи з художньої гімнастики.
Після російської окупації Криму Різатдінова не може відвідати рідний Сімферополь. Після завершення спортивної кар’єри активно займається тренерською діяльністю та медіаактивністю, є однією з найвідоміших гімнасток в історії України.
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