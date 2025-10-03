Олимпийская призерка Ризатдинова оказалась под капельницей

Анна Ризатдинова позирует для фотографа. Снимок: instagram.com/anna_rizatdinova/

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в художественной гимнастике Анна Ризатдинова призналась, что уже месяц чувствует себя плохо.

Спортсменка опубликовала фото с капельницей в руке в своем Instagram, вызвав бурное обсуждение среди подписчиков.

Анна Ризатдинова отметила, что на протяжении последнего времени испытывает упадок сил, потерю энергии и отсутствие мотивации. По словам гимнастки, привычные методы восстановления не помогают, и состояние остается стабильным, но тяжелым.

Анна Ризатдинова в больнице. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Ризатдинова объяснила, что привыкла быть сильной и справляться с трудностями, однако нынешний период выбил ее из колеи. По ее словам, она пытается найти новые ресурсы для восстановления и ищет внутреннюю опору, которая помогала ей в спортивной карьере.

Поиск внутренней гармонии

Спортсменка подчеркнула, что ключевым сейчас для нее становится поиск гармонии и возвращение к истокам. Она вспомнила свои подготовительные периоды к Олимпиаде и призналась, что именно тогда находила силы для преодоления сложностей.

"Я долго пыталась справиться со своим состоянием привычными способами, но ничего не сработало. Пришлось вспомнить, что помогало мне до Олимпиады, и обратиться к этим воспоминаниям. Поняла, что важнее всего — это связь с собой, а не поиск внешних рецептов. Гармония всегда внутри, просто иногда ее нужно заново открыть", — рассказала Ризатдинова.

