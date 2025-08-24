Дівчина футболіста УПЛ відсвяткувала день народження у відвертому образі королеви

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

З моменту, коли на матчі Української прем'єр-ліги камера випадково показала дівчину гравця "Зорі" Данила Алефіренка Яну Андрущенко, вона стала справжньою зіркою. Днями красуня відсвяткувала своє 26-річчя.

Яна в Instagram показала, що організовано все було в королівському стилі.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Андрущенко нарешті одягла корону на голову

Андрущенко відсвяткувала свій день народження з ноткою спокуси, створивши свято для себе.

У соцмережах дівчина опублікувала спокусливу фотосесію, де вона взяла до рук торт, а на голову одягла корону.

Потім вона продемонструвала вою кімнату, прикрашену пишними букетами квітів та яскравими повітряними кулями, що створили атмосферу вишуканості й тепла.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Серед подарунків, які привернули увагу — елегантний браслет із підвісками у формі чотирилисника, парфумерія від бренду Kilian Paris, нові туфлі на підборах.

Квіти Яни Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Браслет Яни Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

