Дівчина футболіста УПЛ відсвяткувала день народження у відвертому образі королеви

Гаряча дівчина гравця УПЛ по-королівськи відзначила своє 26-річчя
З моменту, коли на матчі Української прем'єр-ліги камера випадково показала дівчину гравця "Зорі" Данила Алефіренка Яну Андрущенко, вона стала справжньою зіркою. Днями красуня відсвяткувала своє 26-річчя.
Яна в Instagram показала, що організовано все було в королівському стилі.
Андрущенко нарешті одягла корону на голову
Андрущенко відсвяткувала свій день народження з ноткою спокуси, створивши свято для себе.
У соцмережах дівчина опублікувала спокусливу фотосесію, де вона взяла до рук торт, а на голову одягла корону.
Потім вона продемонструвала вою кімнату, прикрашену пишними букетами квітів та яскравими повітряними кулями, що створили атмосферу вишуканості й тепла.
Серед подарунків, які привернули увагу — елегантний браслет із підвісками у формі чотирилисника, парфумерія від бренду Kilian Paris, нові туфлі на підборах.
Нагадаємо, головний тренер Луїс Енріке розповів про взаємовідносини між Іллею Забарним та росіянином Матвієм Сафоновим.
Раніше Олександр Усик, Андрій Шевченко, Святослав Вакарчук, Дар'я Білодід та інші зірки зіграли у матчі на честь бригади "Хартія".
Читайте Новини.LIVE!