Девушка футболиста УПЛ отпраздновала день рождения в откровенном образе королевы

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

С момента, когда на матче Украинской премьер-лиги камера случайно показала девушку игрока "Зари" Даниила Алефиренко Яну Андрущенко, она стала настоящей звездой. На днях красавица отпраздновала свое 26-летие.

Яна в Instagram показала, что организовано все было в королевском стиле.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Андрущенко наконец-то надела корону на голову

Андрущенко отпраздновала свой день рождения с ноткой соблазна, создав праздник для себя.

В соцсетях девушка опубликовала соблазнительную фотосессию, где она взяла в руки торт, а на голову надела корону.

Затем она продемонстрировала свою комнату, украшенную пышными букетами цветов и яркими воздушными шарами, которые создали атмосферу изысканности и тепла.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Среди подарков, которые привлекли внимание — элегантный браслет с подвесками в форме четырехлистника, парфюмерия от бренда Kilian Paris, новые туфли на каблуках.

Цветы Яны Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Браслет Яны Андрущенко с подвесками в форме четырехлистника. Фото: instagram.com/yddanilovaa

