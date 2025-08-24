Девушка футболиста УПЛ отпраздновала день рождения в откровенном образе королевы

Горячая девушка игрока УПЛ по-королевски отметила свое 26-летие
С момента, когда на матче Украинской премьер-лиги камера случайно показала девушку игрока "Зари" Даниила Алефиренко Яну Андрущенко, она стала настоящей звездой. На днях красавица отпраздновала свое 26-летие.
Яна в Instagram показала, что организовано все было в королевском стиле.
Андрущенко наконец-то надела корону на голову
Андрущенко отпраздновала свой день рождения с ноткой соблазна, создав праздник для себя.
В соцсетях девушка опубликовала соблазнительную фотосессию, где она взяла в руки торт, а на голову надела корону.
Затем она продемонстрировала свою комнату, украшенную пышными букетами цветов и яркими воздушными шарами, которые создали атмосферу изысканности и тепла.
Среди подарков, которые привлекли внимание — элегантный браслет с подвесками в форме четырехлистника, парфюмерия от бренда Kilian Paris, новые туфли на каблуках.
Напомним, главный тренер Луис Энрике рассказал о взаимоотношениях между Ильей Забарным и россиянином Матвеем Сафоновым.
Ранее Александр Усик, Андрей Шевченко, Святослав Вакарчук, Дарья Белодед и другие звезды сыграли в матче в честь бригады "Хартия".
Читайте Новини.LIVE!