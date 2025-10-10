Відео
Гасперіні розкритикував Довбика через збірну України

Гасперіні розкритикував Довбика через збірну України

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:31
Гасперіні пояснив, що допоможе Довбику розкрити потенціал
Головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні висловився про стан українського нападника Артема Довбика та його перспективи в італійському клубі.

Наставник зазначив, що гравець має потенціал для прогресу, але йому потрібно повернути фізичну та ігрову форму, щоб знову демонструвати високий рівень, повідомляє One Football.

За словами італійського тренера, Артем Довбик уже зробив помітний крок уперед у плані адаптації до нового чемпіонату. Джан П'єро Гасперіні бачить у ньому поєднання сили, швидкості та характеру, але вважає, що нападнику необхідно стабільніше використовувати свої моменти в атаці.

Артем Довбик
Артем Довбик у матчі за "Рому". Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Що чекає на Довбика в цьому сезоні

Гасперіні підкреслив, що готовий підтримати українця в процесі відновлення оптимального стану. Він бачить у цьому не тільки спортивне завдання, а й людський аспект: повернути гравцеві впевненість та віру в себе після непростого періоду.

Наставник "Роми" додав, що в клубі високо цінують професіоналізм Довбика та розраховують на нього в найближчих матчах. Тренер переконаний, що українець здатний стати важливою фігурою в атакувальній лінії команди, якщо зуміє втримати правильний ритм тренувань та ігор.

"Я бачу, як він росте фізично й технічно. Щоб показувати стабільні результати, йому потрібно бути в ідеальній формі. Ми хочемо допомогти Артему розкрити свій потенціал і повернути впевненість. Він важливий для нас та для майбутнього команди", — заявив Гасперіні.

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров назвав заявку збірної України на найближчий матч відбору на чемпіонат світу.

Капітан "синьо-жовтих" Олександр Зінченко розповів про свою травму та терміни повернення на поле.

футбол Збірна України з футболу Артем Довбик ЧС-2026 з футболу ФК Рома (Рим) Джан П'єро Гасперіні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
