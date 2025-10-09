Довбик висловився про шанси України потрапити на ЧС-2026

Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик поділився думками про підготовку національної команди до важливого матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Ісландії.

Довбик в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна" запевнив, що футболісти національної команди перебувають у чудовому настрої.

Гра відбудеться в п'ятницю, 10 жовтня, в Рейк'явіку і стане для підопічних Сергія Реброва можливістю набрати перші три очки у відбірковому турнірі. Після щільного клубного графіка гравці скучили за збірною, і атмосфера всередині колективу заряджена позитивом. На тренуваннях відчувається концентрація, але водночас легкість та взаємна довіра.

Артем також зазначив, що стежить за виступами товаришів по українських клубах та підтримує зв'язок із колишніми партнерами по "Дніпру-1". За його словами, у збірній немає дистанції між легіонерами та представниками УПЛ. Усі спілкуються вільно, а обговорення клубних тем вважаються природною частиною спілкування між гравцями.

Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний настрій на гру з Ісландією

Довбик підкреслив, що збірна України добре розуміє рівень відповідальності перед країною та вболівальниками. Команда готується до важкого поєдинку, адже ісландці традиційно агресивні вдома і часто роблять ставку на фізичну боротьбу. Українці, своєю чергою, мають намір діяти з концентрацією та використовувати свої швидкісні переваги.

"Кожен із нас розуміє, що гра з Ісландією — це шанс змінити ситуацію в групі. Ми повинні грати з характером і повагою до вболівальників, які чекають від нас перемоги", — розповів Довбик.

Збірна України після двох турів набрала одне очко та посідає третє місце у своїй групі, поступаючись Франції та Ісландії.

