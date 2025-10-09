Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбик рассказал о состоянии сборной перед игрой с Исландией

Довбик рассказал о состоянии сборной перед игрой с Исландией

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 12:01
Довбик высказался о шансах Украины попасть на ЧМ-2026
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями о подготовке национальной команды к важному матчу квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии.

Довбик в интервью YouTube-каналу "Взбірна" заверил, что футболисты национальной команды находятся в отличном настроении. 

Реклама
Читайте также:

Игра состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике и станет для подопечных Сергея Реброва возможностью набрать первые три очка в отборочном турнире. После плотного клубного графика игроки соскучились по сборной, и атмосфера внутри коллектива заряжена позитивом. На тренировках чувствуется концентрация, но вместе с тем легкость и взаимное доверие.

Артем также отметил, что следит за выступлениями товарищей по украинским клубам и поддерживает связь с бывшими партнерами по "Днепру-1". По его словам, в сборной нет дистанции между легионерами и представителями УПЛ. Все общаются свободно, а обсуждения клубных тем считаются естественной частью общения между игроками. 

Артем Довбик
Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный настрой на игру с Исландией

Довбик подчеркнул, что сборная Украины хорошо понимает уровень ответственности перед страной и болельщиками. Команда готовится к тяжелому поединку, ведь исландцы традиционно агрессивны дома и часто делают ставку на физическую борьбу. Украинцы, в свою очередь, намерены действовать с концентрацией и использовать свои скоростные преимущества.

"Каждый из нас понимает, что игра с Исландией — это шанс изменить ситуацию в группе. Мы должны играть с характером и уважением к болельщикам, которые ждут от нас победы", — рассказал Довбик.

Сборная Украины после двух туров набрала одно очко и занимает третье место в своей группе, уступая Франции и Исландии. 

Напомним, бывший футболист сборной Украины по решению суда был лишен прав

Владелец английского "Манчестер Юнайтед" ответил на вопрос о замене главного тренера команды. 

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах в конце сезона может присоединиться к другому известному клубу. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Исландия ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации