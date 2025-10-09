Довбик высказался о шансах Украины попасть на ЧМ-2026

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями о подготовке национальной команды к важному матчу квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии.

Довбик в интервью YouTube-каналу "Взбірна" заверил, что футболисты национальной команды находятся в отличном настроении.

Реклама

Читайте также:

Игра состоится в пятницу, 10 октября, в Рейкьявике и станет для подопечных Сергея Реброва возможностью набрать первые три очка в отборочном турнире. После плотного клубного графика игроки соскучились по сборной, и атмосфера внутри коллектива заряжена позитивом. На тренировках чувствуется концентрация, но вместе с тем легкость и взаимное доверие.

Артем также отметил, что следит за выступлениями товарищей по украинским клубам и поддерживает связь с бывшими партнерами по "Днепру-1". По его словам, в сборной нет дистанции между легионерами и представителями УПЛ. Все общаются свободно, а обсуждения клубных тем считаются естественной частью общения между игроками.

Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный настрой на игру с Исландией

Довбик подчеркнул, что сборная Украины хорошо понимает уровень ответственности перед страной и болельщиками. Команда готовится к тяжелому поединку, ведь исландцы традиционно агрессивны дома и часто делают ставку на физическую борьбу. Украинцы, в свою очередь, намерены действовать с концентрацией и использовать свои скоростные преимущества.

"Каждый из нас понимает, что игра с Исландией — это шанс изменить ситуацию в группе. Мы должны играть с характером и уважением к болельщикам, которые ждут от нас победы", — рассказал Довбик.

Сборная Украины после двух туров набрала одно очко и занимает третье место в своей группе, уступая Франции и Исландии.

Напомним, бывший футболист сборной Украины по решению суда был лишен прав.

Владелец английского "Манчестер Юнайтед" ответил на вопрос о замене главного тренера команды.

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах в конце сезона может присоединиться к другому известному клубу.