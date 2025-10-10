Видео
Дата публикации 10 октября 2025 12:31
Гасперини объяснил, что поможет Довбику раскрыть потенциал
Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини высказался о состоянии украинского нападающего Артема Довбика и его перспективах в итальянском клубе.

Наставник отметил, что игрок обладает потенциалом для прогресса, но ему нужно вернуть физическую и игровую форму, чтобы вновь демонстрировать высокий уровень, сообщает One Football.

По словам итальянского тренера, Артем Довбик уже сделал заметный шаг вперед в плане адаптации к новому чемпионату. Джан Пьеро Гасперини видит в нем сочетание силы, скорости и характера, но считает, что нападающему необходимо стабильнее использовать свои моменты в атаке. 

Артем Довбик
Артем Довбик в матче за "Рому". Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Что ждет Довбика в этом сезоне 

Гасперини подчеркнул, что готов поддержать украинца в процессе восстановления оптимального состояния. Он видит в этом не только спортивную задачу, но и человеческий аспект: вернуть игроку уверенность и веру в себя после непростого периода.

Наставник "Ромы" добавил, что в клубе высоко ценят профессионализм Довбика и рассчитывают на него в ближайших матчах. Тренер убежден, что украинец способен стать важной фигурой в атакующей линии команды, если сумеет удержать правильный ритм тренировок и игр.

"Я вижу, как он растет физически и технически. Чтобы показывать стабильные результаты, ему нужно быть в идеальной форме. Мы хотим помочь Артему раскрыть свой потенциал и вернуть уверенность. Он важен для нас и для будущего команды", — заявил Гасперини. 

Напомним, ранее Сергей Ребров назвал заявку сборной Украины на ближайший матч отбора на чемпионат мира. 

Капитан "сине-желтых" Александр Зинченко рассказал о своей травме и сроках возвращения на поле. 

футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик ЧМ-2026 по футболу ФК Рома (Рим) Джан Пьеро Гасперини
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
