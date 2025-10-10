Гасперини объяснил, что поможет Довбику раскрыть потенциал

Гасперини раскритиковал Довбика из-за сборной Украины
Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини высказался о состоянии украинского нападающего Артема Довбика и его перспективах в итальянском клубе.
Наставник отметил, что игрок обладает потенциалом для прогресса, но ему нужно вернуть физическую и игровую форму, чтобы вновь демонстрировать высокий уровень, сообщает One Football.
По словам итальянского тренера, Артем Довбик уже сделал заметный шаг вперед в плане адаптации к новому чемпионату. Джан Пьеро Гасперини видит в нем сочетание силы, скорости и характера, но считает, что нападающему необходимо стабильнее использовать свои моменты в атаке.
Что ждет Довбика в этом сезоне
Гасперини подчеркнул, что готов поддержать украинца в процессе восстановления оптимального состояния. Он видит в этом не только спортивную задачу, но и человеческий аспект: вернуть игроку уверенность и веру в себя после непростого периода.
Наставник "Ромы" добавил, что в клубе высоко ценят профессионализм Довбика и рассчитывают на него в ближайших матчах. Тренер убежден, что украинец способен стать важной фигурой в атакующей линии команды, если сумеет удержать правильный ритм тренировок и игр.
"Я вижу, как он растет физически и технически. Чтобы показывать стабильные результаты, ему нужно быть в идеальной форме. Мы хотим помочь Артему раскрыть свой потенциал и вернуть уверенность. Он важен для нас и для будущего команды", — заявил Гасперини.
