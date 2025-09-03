Відео
Геращенко розповіла, коли повернеться на змагання

Геращенко розповіла, коли повернеться на змагання

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 23:38
Геращенко після пологів відновлює форму і планує повернення у 2026 році
Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у висоту Ірина Геращенко влітку народила дитину та вже повернулась до тренувань. У легкоатлетки навіть є турнір, на який вона може повернутись.

Про своє повернення Геращенко розповіла в інтерв’ю "Суспільному".

Ірина Геращенко з немовлям. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Коли повернеться Геращенко

Геращенко поступово відновлює фізичну форму після пологів і вже мріє повернутися до змагань. На початку серпня вона відвідала чемпіонат України у Львові, де спостерігала за виступами спортсменок, зокрема в її улюбленому виді, і зізналася, що відчуває сильне бажання знову вийти у сектор.

Ірина поділилася, що їй важко стримуватися від тренувань, але розуміє необхідність пауз, які лише посилюють мотивацію швидше повернутися.

Спортсменка впевнена, що зможе відновитися, хоча визнає складність адаптації організму після народження дитини, і планує повернутися до змагань уже наступного року.

Паралельно Геращенко працює над поверненням "стрибкової" форми, спираючись на приємні спогади про минулі виступи, хоча визнає, що цей процес дається непросто.

"Сізон бест? Вже 1.50 м (сміється). Але це було з першої спроби, не з другої, як я стрибала 1.40 чи 1.45 м. І це була друга стрибкова і лише гра. Насправді важкувато, не буду цього приховувати, але форма повертається, я повертаюся до цих класних спогадів про стрибки у висоту. Я стрибала у голові, але стрибати через планку — набагато цікавіше", — сказала Геращенко.

Головною метою Ірини на 2026 рік стане чемпіонат Європи в Бірмінгемі, хоча вона поки уникає остаточних обіцянок.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
