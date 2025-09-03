Геращенко рассказала, что вернется на большом турнире в 2026-м году

Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 по прыжкам в высоту Ирина Геращенко летом родила ребенка и уже вернулась к тренировкам. У легкоатлетки даже есть турнир, на который она может вернуться.

О своем возвращении Геращенко рассказала в интервью "Суспільному".

Ирина Геращенко с младенцем. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Когда вернется Геращенко

Геращенко постепенно восстанавливает физическую форму после родов и уже мечтает вернуться к соревнованиям. В начале августа она посетила чемпионат Украины во Львове, где наблюдала за выступлениями спортсменок, в частности в ее любимом виде, и призналась, что испытывает сильное желание снова выйти в сектор.

Ирина поделилась, что ей трудно сдерживаться от тренировок, но понимает необходимость пауз, которые только усиливают мотивацию быстрее вернуться.

Спортсменка уверена, что сможет восстановиться, хотя признает сложность адаптации организма после рождения ребенка, и планирует вернуться к соревнованиям уже в следующем году.

Параллельно Геращенко работает над возвращением "прыжковой" формы, опираясь на приятные воспоминания о прошлых выступлениях, хотя признает, что этот процесс дается непросто.

"Сизон бест? Уже 1.50 м (смеется). Но это было с первой попытки, не со второй, как я прыгала 1.40 или 1.45 м. И это была вторая прыжковая и только игра. На самом деле тяжеловато, не буду этого скрывать, но форма возвращается, я возвращаюсь к этим классным воспоминаниям о прыжках в высоту. Я прыгала в голове, но прыгать через планку — гораздо интереснее", — сказала Геращенко.

Главной целью Ирины на 2026 год станет чемпионат Европы в Бирмингеме, хотя она пока избегает окончательных обещаний.

