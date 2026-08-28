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Головна Спорт Гераскевич назвав головну проблему у судовій справі після Олімпіади

Гераскевич назвав головну проблему у судовій справі після Олімпіади

Ua ru
28 серпня 2026 12:02
Ексклюзив
Гераскевич повідомив про новий етап судового розгляду після скандалу на Олімпіаді
Український спортсмен Владислав Гераскевич. Фото: Getty Images

Владислав Гераскевич продовжує домагатися юридичного розгляду ситуації, що виникла після його відсторонення від змагань на Олімпіаді-2026. За останні півроку його команда провела низку зустрічей з європейськими політиками та представниками міжнародних організацій. Сам судовий процес поки що не розпочався, оскільки юристам необхідно визначити відповідну юрисдикцію для подання позову.

Гераскевич в ексклюзивному інтерв’ю порталу Новини.LIVE зазначив, що над цим зараз працює команда іноземних фахівців.

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На Олімпіаді в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо українця відсторонили від змагань після рішення Міжнародної федерації бобслею та скелетону через шолом із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок війни. Владислав Гераскевич оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді, проте CAS залишив відсторонення в силі, визнавши обмеження на висловлення позиції спортсменами під час змагань допустимими та пропорційними.

Гераскевич розповів про роботу юристів

"Якщо ми говоримо про судові тяжби, вони ще не розпочалися в суді загальної юрисдикції, але ми над цим працюємо. Ця справа дуже складна, тому що треба чітко встановити юрисдикцію. У нас є команда закордонних юристів, які зараз активно працюють над цим", — пояснив Гераскевич.

При цьому ця історія отримала міжнародне продовження й після Олімпіади. За словами спортсмена, він брав участь у зустрічах із депутатами Європарламенту та заходах ООН, а після однієї із зустрічей у Європарламенті з трибуни парламенту порушувалися питання щодо відсторонення російських спортсменів та візових обмежень для них у Євросоюзі. Документи Європарламенту дійсно підтверджують, що Гераскевич був запрошений на обговорення у профільному комітеті 7 квітня 2026 року.

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Олімпійські ігри МОК Олімпійська збірна України Скелетон Владислав Гераскевич
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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