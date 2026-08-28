Гераскевич сообщил о новом этапе суда после скандала на Олимпиаде

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич. Фото: Getty Images

Владислав Гераскевич продолжает добиваться юридического рассмотрения ситуации, которая возникла после его отстранения от соревнований на Олимпиаде-2026. За последние полгода его команда провела ряд встреч с европейскими политиками и представителями международных организаций. Сам судебный процесс пока не начался, поскольку юристам необходимо определить подходящую юрисдикцию для подачи иска.

Гераскевич в эксклюзивном интервью порталу Новини.LIVE отметил, что над этим сейчас работает команда иностранных специалистов.

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На Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо украинца отстранили от соревнований после решения Международной федерации бобслея и скелетона из-за шлема с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате войны. Владислав Гераскевич обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде, однако CAS оставил отстранение в силе, признав ограничения на выражение позиции спортсменами во время соревнований допустимыми и соразмерными.

Гераскевич рассказал о работе юристов

"Если мы говорим о судебных тяжбах, они еще не начались в правовом суде, но мы над этим работаем. Этот кейс очень сложный, потому что надо четко устанавливать юрисдикцию. У нас есть команда зарубежных юристов, которые сейчас над этим активно работают", — объяснил Гераскевич.

При этом история получила международное продолжение и после Олимпиады. По словам спортсмена, он участвовал во встречах с депутатами Европарламента и мероприятиях ООН, а после одной из встреч в Европарламенте с трибуны парламента поднимались вопросы об отстранении российских спортсменов и визовых ограничениях для них в Евросоюзе. Документы Европарламента действительно подтверждают, что Гераскевич был приглашен на обсуждение в профильном комитете 7 апреля 2026 года.

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