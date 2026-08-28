Гераскевич розповів, як тренується без бази для скелетону

Владислав Гераскевич відповідає на запитання. Фото: Getty Images

Учасник Олімпіади в Італії Владислав Гераскевич розповів про підготовку до нового сезону та проблеми, з якими стикається українська збірна зі скелетону. Команда проводить основну частину загальної фізичної підготовки в Україні, проте для спеціалізованих тренувань доводиться виїжджати за кордон. У липні вся команда провела тренувальний збір на олімпійській базі в Конча-Заспі.

Гераскевич в інтерв’ю порталу Новини.LIVE визнав, що відсутність профільної інфраструктури в Україні ускладнює підготовку, але розраховує підійти до нового сезону в формі, близькій до оптимальної.

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Літній збір відбувся в Конча-Заспі

Українські скелетоністи користуються закордонними трасами, оскільки в країні немає спеціалізованого льодового треку для цього виду спорту. Раніше Владислав Гераскевич пояснював, що повноцінна підготовка вимагає роботи на стартових естакадах і льодових трасах, яких в Україні немає. Тому після тренувань вдома команда вирушає на закордонні об’єкти, де може безпосередньо працювати над технікою проходження траси.

"Увесь липень ми проводили тренувальний збір усією нашою командою на олімпійській базі в Конча-Заспі. Також ми в Києві, ми перебуваємо в Україні переважно і тренуємося в Україні. Звісно, трохи важко, бо в нас немає спеціалізованих умов саме для скелетону в Україні», — розповів Гераскевич.

За словами спортсмена, липневий збір фінансувався за рахунок благодійного фонду та частково за рахунок коштів Федерації бобслею та скелетону. При цьому благодійний фонд Гераскевича дійсно проводить спортивні заходи в Конча-Заспі спільно з Всеукраїнською федерацією бобслею та скелетону.

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Незважаючи на складнощі з інфраструктурою, Гераскевич оцінює свій поточний фізичний стан як непоганий і розраховує підійти до старту сезону, перебуваючи близьким до свого максимуму. Перші етапи Кубка світу, за його словами, розпочнуться в листопаді, після чого команда продовжить підготовку до наступного олімпійського циклу.

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