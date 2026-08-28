Гераскевич рассказал, как тренируется без базы для скелетона

Владислав Гераскевич отвечает на вопросы. Фото: Getty Images

Участник Олимпиады в Италии Владислав Гераскевич рассказал о подготовке к новому сезону и проблемах, с которыми сталкивается украинская сборная по скелетону. Команда проводит основную часть общей физической подготовки в Украине, однако для специализированных тренировок приходится выезжать за границу. В июле вся команда провела тренировочный сбор на олимпийской базе в Конча-Заспе.

Гераскевич в интервью порталу Новини.LIVE признал, что отсутствие профильной инфраструктуры в Украине усложняет подготовку, но рассчитывает подойти к новому сезону близко к оптимальной форме.

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Летний сбор прошел в Конча-Заспе

Украинские скелетонисты используют зарубежные трассы, поскольку в стране нет специализированного ледового трека для этого вида спорта. Ранее Владислав Гераскевич объяснял, что полноценная подготовка требует работы на стартовых эстакадах и ледовых трассах, которых в Украине нет. Поэтому после тренировок дома команда отправляется на зарубежные объекты, где может непосредственно работать над техникой прохождения трассы.

"Весь июль мы проводили всей нашей командой тренировочный сбор на олимпийской базе в Конча-Заспе. Также мы в Киеве, мы находимся в Украине в основном и тренируемся в Украине. Конечно, немного тяжело, потому что у нас нет специализированных условий именно для скелетона в Украине", — рассказал Гераскевич.

По словам спортсмена, июльский сбор финансировался за счет благотворительного фонда и частично средств Федерации бобслея и скелетона. При этом благотворительный фонд Гераскевича действительно проводит спортивные мероприятия в Конча-Заспе совместно со Всеукраинской федерацией бобслея и скелетона.

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Несмотря на сложности с инфраструктурой, Гераскевич оценивает свое текущее физическое состояние как неплохое и рассчитывает подойти к старту сезона близко к своему максимуму. Первые этапы Кубка мира, по его словам, начнутся в ноябре, после чего команда продолжит подготовку к следующему олимпийскому циклу.

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