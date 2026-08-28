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Головна Спорт Гераскевич відповів на запитання щодо участі в Олімпіаді-2030

Гераскевич відповів на запитання щодо участі в Олімпіаді-2030

Ua ru
28 серпня 2026 14:47
Ексклюзив
Гераскевич зізнався, чи зможе він виступити на Олімпіаді-2030
Владислав Гераскевич на Олімпіаді-2030. Фото: Getty Images

Після того, як він пропустив Олімпіаду-2026, Владислав Гераскевич уже дивиться в бік наступного олімпійського циклу. Український скелетоніст наголосив, що його відсторонення не поширюється на майбутні Ігри. У лютому спортсмен не вийшов на старт у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо після рішення відсторонити його через шолом із зображеннями загиблих українських атлетів.

Через чотири роки Гераскевич розраховує знову отримати можливість виступити на головному спортивному турнірі планети, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпіаді-2026 українець планував змагатися у спеціальному "шоломі пам’яті", однак Міжнародний олімпійський комітет визнав, що таке екіпірування порушує правила щодо олімпійського самовираження. Владислав Гераскевич відмовився міняти шолом, після чого його усунули від змагань, а Спортивний арбітражний суд відхилив спробу повернути спортсмена до олімпійської програми. При цьому йшлося саме про Ігри в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, а не про повну заборону на участь у майбутніх Олімпіадах.

Гераскевич уже думає про наступну Олімпіаду

"Олімпійські ігри відбудуться через чотири роки. Тобто мене не відсторонили від усіх Олімпійських ігор. Це було відсторонення виключно від цих Олімпійських ігор, виключно через цей шолом, що я, звичайно, також вважаю неправомірним", — розповів спортсмен.

Наступні зимові Олімпійські ігри відбудуться у 2030 році у Французьких Альпах. Таким чином, 31-річний Владислав Гераскевич теоретично зможе продовжити олімпійську кар’єру та поборотися за участь у четвертих для себе Іграх. Після олімпійського скандалу українець також не збирається ставити кар'єру на паузу: найближчими великими стартами для нього стануть етапи Кубка світу, які, за його словами, розпочнуться в листопаді.

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спорт Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2030 Скелетон Владислав Гераскевич
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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