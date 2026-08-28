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Главная Спорт Гераскевич ответил на вопрос об участие в Олимпиаде-2030

Гераскевич ответил на вопрос об участие в Олимпиаде-2030

Ua ru
28 августа 2026 14:47
Эксклюзив
Гераскевич признался, сможет ли выступить на Олимпиаде-2030
Владислав Гераскевич на Олимпиаде-2030. Фото: Getty Images

После пропуска Олимпиады-2026 Владислав Гераскевич уже смотрит в сторону следующего олимпийского цикла. Украинский скелетонист подчеркнул, что его отстранение не распространяется на будущие Игры. В феврале спортсмен не вышел на старт в Милане и Кортина-д'Ампеццо после решения отстранить его из-за шлема с изображениями погибших украинских атлетов.

Через четыре года Гераскевич рассчитывает снова получить возможность выступить на главном спортивном турнире планеты, сообщает портал Новини.LIVE.

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На Олимпиаде-2026 украинец планировал соревноваться в специальном "шлеме памяти", однако Международный олимпийский комитет счел экипировку нарушающей правила об олимпийском самовыражении. Владислав Гераскевич отказался менять шлем, после чего его отстранили от соревнований, а Спортивный арбитражный суд отклонил попытку вернуть спортсмена в олимпийскую программу. При этом речь шла именно об Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, а не о полном запрете на участие в будущих Олимпиадах.

Гераскевич уже думает о следующей Олимпиаде

"Олимпийские игры будут через четыре года. То есть я не был отстранен со всех Олимпийских игр. Это было отстранение сугубо с этих Олимпийских игр, сугубо за этот шлем, который я также, конечно, считаю неправомерным", — рассказал спортсмен.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах. Таким образом, 31-летний Владислав Гераскевич теоретически сможет продолжить олимпийскую карьеру и побороться за участие в четвертых для себя Играх. После олимпийского скандала украинец также не собирается ставить карьеру на паузу: ближайшими крупными стартами для него станут этапы Кубка мира, которые, по его словам, начнутся в ноябре. 

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спорт Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2030 Скелетон Владислав Гераскевич
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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