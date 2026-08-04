Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, звернувся до українців
Чотириразовий чемпіон Європи з гімнастики Ілля Ковтун досі шкодує про те, що завоював на Олімпіаді-2024 лише одну медаль. Спортсмен, який незабаром після Ігор прийняв громадянство Хорватії, цінує нагороду, здобуту в Парижі.
Ковтун не забуває про українських уболівальників навіть у збірній іншої країни, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Vecernij List.
Уродженець Черкас Ілля Ковтун переїхав до Хорватії ще до Олімпіади в Парижі. Балканська держава надала спортсмену та його тренеру комфортні умови для підготовки до Ігор, а також можливість тренуватися й жити в безпеці.
На наступній Олімпіаді 22-річний Ілля Ковтун представлятиме вже Хорватію. Він амбітно налаштований за кілька років до турніру і планує поповнити колекцію нагород.
Ковтун присвятив медаль українцям
Гімнаст справедливо згадав, що в Парижі-2024 був близький до того, щоб кілька разів опинитися на п’єдесталі. Однак за підсумками багатоборства та вільних вправ він посів лише 4 місця, причому йшлося про некоректне суддівство.
"Коли я став другим на брусах, це був один із найкращих моментів моєї кар’єри. Я не відразу це зрозумів, але будь-яка олімпійська медаль є втіленням мрії для будь-якого спортсмена. Я був радий, що приніс хоч трохи радості Україні, яка переживала і досі переживає важкі воєнні дні", — розповів Ковтун.
Олімпіада в Парижі стала другою в кар’єрі спортсмена. Він також брав участь у Токіо-2021, причому був наймолодшим гімнастом у збірній України.
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