Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував поразку команди проти "Інтера" в Лізі чемпіонів. Гірники поступилися Італії із рахунком 0:1. Крім того, Туран висловився стосовно вимушеної заміни Педріньйо.

Про це Арда Туран сказав під час пресконференції, передає Новини.LIVE.

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Поразка "Шахтаря" у матчі проти "Інтера"

Туран вважає, що "Шахтар" показав достатній рівень, аби здобути очки, але програш став гірким досвідом. За його словами, гірникам варто навчитися грати проти таких сильних команд на великих стадіонах.

Тренер зазначив, що коли на полі було по 11 футболістів, то донецька команда добре контролювала мʼяч та віддавала останні передачі в необхідний момент.

"Після вилучення суперник перейшов на схему 5–3–1, і на флангах у нас з’явився простір, однак ми не могли достатньо швидко переводити м’яч і не могли задати потрібний темп. Можливо, якби нам це вдалося, гра склалася б інакше. Для нас це був гіркий досвід. Ми не встигали належним чином реагувати й потерпали від швидких переходів суперника з оборони в атаку. Зробимо висновки з цього матчу. Пишаємося своєю грою, але не приймаємо такий результат, адже після гри на такому рівні результат мав бути кращим, і нам потрібно це засвоїти", — каже він.

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Наставник донецької команди також пояснив заміну Педріньйо в першому таймі. За його словами, визначити характер травми футболіста можна буде лише після детального медичного обстеження.

Водночас Туран підкреслив здібності молодих футболістів "Шахтаря", яким довелося змагатися з досвідченими гравцями італійського клубу. Тренер переконаний, що донеччанам важливо повірити у власний потенціал, аби й надалі прогресувати та досягати нових успіхів.

"Бруніньйо лише 18 років, Ізакі — 19. У нашій команді переважно хлопці років 20. Барелла, Чалханоглу — це їхні кумири, проти яких їм довелося діяти. А ще Дімарко, Мхітарян. Грати проти них непросто, але нашим футболістам варто краще усвідомити, на що вони здатні. Якщо вони дотримуватимуться ігрової системи, якщо гратимуть у правильний футбол, то зможуть виступати на такому рівні й поступово цього навчаться. Я вважаю, що в усіх них велике майбутнє", — зазначив він.

Як писали Новини.LIVE, "Шахтар" уперше програв у Лізі чемпіонів сезону 2026/2027. Долю матчу вирішив єдиний м’яч, забитий після перерви. Через цю поразку донецький клуб опустився на 17-ту сходинку турнірної таблиці.

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