Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал поражение команды от "Интера" в Лиге чемпионов. Шахтеры уступили итальянцам со счётом 0:1. Кроме того, Туран высказался по поводу вынужденной замены Педриньо.

Об этом Арда Туран заявил во время пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

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Поражение "Шахтера" в матче против "Интера"

Туран считает, что "Шахтер" показал достаточный уровень, чтобы набрать очки, но поражение стало горьким опытом. По его словам, «горнякам» стоит научиться играть против таких сильных команд на больших стадионах.

Тренер отметил, что пока на поле было по 11 футболистов, донецкая команда хорошо контролировала мяч и отдавала последние передачи в нужный момент.

"После удаления соперник перешел на схему 5–3–1, и на флангах у нас появилось пространство, однако мы не могли достаточно быстро переводить мяч и не могли задать нужный темп. Возможно, если бы нам это удалось, игра сложилась бы иначе. Для нас это был горький опыт. Мы не успевали должным образом реагировать и страдали от быстрых переходов соперника из обороны в атаку. Сделаем выводы из этого матча. Гордимся своей игрой, но не принимаем такой результат, ведь после игры на таком уровне результат должен был быть лучше, и нам нужно это усвоить", — говорит он.

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Тренер донецкой команды также объяснил замену Педриньо в первом тайме. По его словам, определить характер травмы футболиста можно будет только после детального медицинского обследования.

В то же время Туран подчеркнул способности молодых футболистов "Шахтера", которым пришлось соперничать с опытными игроками итальянского клуба. Тренер убежден, что дончанам важно поверить в собственный потенциал, чтобы и в дальнейшем прогрессировать и добиваться новых успехов.

"Бруниньо всего 18 лет, Изаки — 19. В нашей команде в основном ребята лет 20. Барелла, Чалханоглу — это их кумиры, против которых им пришлось играть. А еще Димарко, Мхитарян. Играть против них непросто, но нашим футболистам стоит лучше осознать, на что они способны. Если они будут придерживаться игровой системы, если будут играть в правильный футбол, то смогут выступать на таком уровне и постепенно этому научатся. Я считаю, что у всех них большое будущее", — отметил он.

Как писали Новини.LIVE, Шахтер впервые проиграл в Лиге чемпионов сезона 2026/2027. Судьбу матча решил единственный гол, забитый после перерыва. Из-за этого поражения донецкий клуб опустился на 17-е место в турнирной таблице.

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