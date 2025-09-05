Відео
Головна Спорт Главу УЄФА Чеферіна звинуватили в лобіюванні інтересів Росії

Главу УЄФА Чеферіна звинуватили в лобіюванні інтересів Росії

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 15:01
УЄФА під вогнем критики через позицію Чеферіна щодо Росії
Президент УЄФА Александер Чеферін. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Президент УЄФА Александер Чеферін опинився в центрі скандалу після заяв про повернення юнацьких збірних Росії в міжнародний футбол.

За словами громадського діяча Костянтина Андріюка, очільник європейського футболу все менше приховує свою проросійську лінію, повідомляє "Еспресо".

Читайте також:

Експерт нагадав, що раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно підтримував контакти з Кремлем і за його сприяння Росія отримала право провести чемпіонат світу-2018. Тепер підозри викликає і позиція Чеферіна, який виступає за поступове зняття обмежень з російських команд.

Александер Чеферин
Александер Чеферін та Златан Ібрагімович. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Чого домагається Чеферін

Андріюк зазначив, що керівництво УЄФА виявляє повну байдужість до війни в Україні, руйнувань та страждань мирних жителів. Якби не тиск з боку футбольних асоціацій Європи, Росію не позбавили б участі в міжнародних турнірах.

"Зараз їхній план простий: повернути Росію у великий футбол поступово, почавши з юнацьких збірних. Адже якщо відразу допустити головну команду, це викличе грандіозний скандал. Усе банально — їм потрібні рублі. Александер Чеферін усе менше це приховує і відкрито говорить про свою проросійську позицію", — заявив Андріюк.

Нагадаємо, вже відомі ймовірні претенденти на посаду головного тренера збірної України в разі відставки Сергія Реброва.

Аргентинець Ліонель Мессі попрощався з вболівальниками національної команди перед завершенням кар'єри у складі "альбіселесте".

спорт футбол УЄФА Олександр Чеферін російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
