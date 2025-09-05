Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Президент УЕФА Александер Чеферин оказался в центре скандала после заявлений о возвращении юношеских сборных России в международный футбол.

По словам общественного деятеля Константина Андриюка, глава европейского футбола все меньше скрывает свою пророссийскую линию, сообщает "Еспресо".

Эксперт напомнил, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино поддерживал контакты с Кремлем и при его содействии Россия получила право провести чемпионат мира-2018. Теперь подозрения вызывает и позиция Чеферина, который выступает за постепенное снятие ограничений с российских команд.

Александер Чеферин и Златан Ибрагимович. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Чего добивается Чеферин

Андриюк отметил, что руководство УЕФА проявляет полное равнодушие к войне в Украине, разрушениям и страданиям мирных жителей. Если бы не давление со стороны футбольных ассоциаций Европы, Россию не лишили бы участия в международных турнирах.

"Сейчас их план прост: вернуть Россию в большой футбол постепенно, начав с юношеских сборных. Ведь если сразу допустить главную команду, это вызовет грандиозный скандал. Все банально — им нужны рубли. Александер Чеферин всё меньше это скрывает и открыто говорит о своей пророссийской позиции", — заявил Андриюк.

