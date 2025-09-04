Чеферин рассказал, как почти удалось вернуть сборные России на турниры УЕФА

Александер Чеферин. Фото: Reuters

В УЕФА пока не допускают российские клубы и сборные к своим турнирам. Однако, у них было желание дать зеленый свет сборным U-17.

О желании вернуть россиян и тех, кто мешает это сделать, в интервью изданию Politico рассказал глава УЕФА Александер Чеферин.

Реклама

Читайте также:

В 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и национальные сборные от международных соревнований. Александер Чеферин наградил "ПСЖ". Фото: Reuters В УЕФА хотят начать с российских детей

Чеферин в своем новом интервью рассказал об усилиях организации по возвращению юношеских сборных России до 17 лет к международным соревнованиям. При этом, он выразил сожаление из-за их отстранения.

Во время интервью Чеферин вспомнил, что в 2023 году исполнительный комитет УЕФА временно разрешил выступления российских команд U-17, но потом это решение отменили из-за протестов крупнейших ассоциаций.

Чеферин признался, что ему грустно видеть, как российские дети не имеют возможности соревноваться на международной арене, хотя не упомянул об украинских детях, которые живут под обстрелами.

Александер Чеферин наградил "ПСЖ". Фото: Reuters

Александер признался, что после решения комитета в УЕФА столкнулись с политическим давлением, которое заставило членов отложить решение.

Чеферин считает, что дети должны быть исключением, ведь они не несут ответственности за действия политиков и могли бы наладить контакты со сверстниками из других стран, развеяв вражду.

"Я убежден, что к детям нужно относиться иначе, ведь они растут в атмосфере страха и ненависти: "они нас не любят, они нас ненавидят" и так далее. Если бы русские дети приехали в Словению, местные дети, уверен, встретили бы их объятиями и общением. Так же и английские, шотландские, австрийские или любые другие. Они бы увидели, что народы не являются врагами между собой, в отличие от политиков, которым это безразлично.

К тому же ребенок не имеет права голоса и не поддерживает никаких политиков", — сказал Чеферин.

Президент УЕФА также добавил, что сейчас возвращение российских команд будет зависеть от прекращения войны в Украине, выразив надежду на положительные сдвиги.

Напомним, кто бы мог заменить Сергея Реброва у руля национальной команды по футболу.

В "Динамо" не собирались увольнять Александра Шовковского прямо во время активного этапа сезона.

Сотрудники СБУ провели обыски у тренера сборной Украины - может быть замешан важный человек для Сергея Реброва.