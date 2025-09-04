Чеферін хоче повернути юнацькі збірні Росії до змагань УЄФА

Александер Чеферін. Фото: Reuters

В УЄФА наразі не допускають російські клуби та збірні до своїх турнірів. Однак, у них було бажання дати зелене світло збірним U-17.

Про бажання повернути росіян та тих, хто заважає це зробити, в інтерв'ю виданню Politico розповів глава УЄФА Александер Чеферін.

Чеферін у своєму новому інтерв'ю розповів про зусилля організації щодо повернення юнацьких збірних Росії до 17 років до міжнародних змагань. При цьому, він висловив жаль через їхнє відсторонення.

Під час інтерв'ю Чеферін згадав, що у 2023 році виконавчий комітет УЄФА тимчасово дозволив виступи російських команд U-17, але потім це рішення скасували через протести найбільших асоціацій.

Чеферін зізнався, що йому сумно бачити, як російські діти не мають можливості змагатися на міжнародній арені, хоча не згадав про українських дітей, які живуть під обстрілами.

Александер Чеферін нагородив "ПСЖ". Фото: Reuters

Александер зізнався, що після рішення комітету в УЄФА зіткнулися з політичним тиском, який змусив членів відкласти рішення.

Чеферін вважає, що діти повинні бути винятком, адже вони не несуть відповідальності за дії політиків і могли б налагодити контакти з однолітками з інших країн, розвіявши ворожнечу.

"Я переконаний, що до дітей потрібно ставитися інакше, адже вони зростають в атмосфері страху та ненависті: "вони нас не люблять, вони нас ненавидять" тощо. Якби російські діти приїхали до Словенії, місцеві діти, впевнений, зустріли б їх обіймами та спілкуванням. Так само й англійські, шотландські, австрійські чи будь-які інші. Вони б побачили, що народи не є ворогами між собою, на відміну від політиків, яким це байдуже.

До того ж дитина не має права голосу і не підтримує жодних політиків", — сказав Чеферін.

Президент УЄФА також додав, що наразі повернення російських команд залежатиме від припинення війни в Україні, висловивши надію на позитивні зрушення.

