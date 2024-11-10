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Гол Мессі призвів до бійки у матчі Інтера Маямі

10 листопада 2024 12:09
Станіслав Костюк - Редактор
Гол Мессі призвів до бійки у матчі Інтер Маямі з Атлантою
Ліонель Мессі з м'ячем. Фото: Reuters/Nathan
Станіслав Костюк - Редактор

Американська футбольна команда "Інтер Маямі" вибула з боротьби за Кубок MLS на ранній стадії турніру. Гол Ліонеля Мессі не врятував її від поразки у поєдинку з "Атлантою Юнайтед".

"Інтер Маямі" поступився одному з аутсайдерів Східної Конференції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках третього та вирішального матчу серії протистояння "Інтер Маямі" програв удома "Атланті Юнайтед" з рахунком 2:3 і вибув із боротьби на стадії 1/8 Кубка MLS. До цього поєдинку команди обмінялися перемогами, і зустріч, яка відбулася в ніч із 9 на 10 листопада, стала вирішальною.

Скандал після голу Мессі

Вже на 17-й хвилині матчу Матіяс Рохас забив перший гол у матчі, але "Атланта" відповіла на нього дуже швидко. Ямаль Тіарі оформив дубль лише за три хвилини. "Інтер" зумів відігратися завдяки голу Лео Мессі лише на 65-й хвилині.

Інтер Майамі
Гравці "Інтера" святкують гол на тлі сутички Суареса та Гузана. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Після того, як аргентинець забив свій м'яч, у воротах гостей почалася сутичка. Відомий американський воротар та капітан "Атланти" Бред Гузан не захотів віддавати м'яч супернику. Його відштовхнули на сітку гравці "Інтера" та забрали футбольний снаряд, а Луїс Суарес ще й накричав на голкіпера, за якого не заступилися партнери по команді.

"Атланта" відповіла на скандальний епізод своєю грою. На 76-й хвилині Бартош Сліш забив переможний гол, який вивів команду до наступного етапу Кубка MLS.

На рахунку Ліонеля Мессі цього сезону вже 23 голи у 25 матчах.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін може стати футболістом відомого італійського клубу.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав до команди одного з ветеранів.

футбол Інтер Маямі MLS скандал спорт Ліонель Мессі

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