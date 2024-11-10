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Гол Месси привел к драке в матче Интера Майами

10 ноября 2024 12:09
Станислав Костюк - Редактор
Гол Месси привел к драке в матче Интер Майами с Атлантой
Лионель Месси с мячом. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck
Станислав Костюк - Редактор

Американская футбольная команда "Интер Майами" выбыла из борьбы за Кубок MLS на ранней стадии турнира. Гол Лионеля Месси не спас ее от поражения в поединке с "Атлантой Юнайтед".

"Интер Майами" уступил одному из аутсайдеров Восточной Конференции, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках третьего и решающего матча серии противостояния "Интер Майами" проиграл дома "Атланте Юнайтед" со счетом 2:3 и выбыл из борьбы на стадии 1/8 Кубка MLS. До этого поединка команды обменялись победами, и встреча, которая состоялась в ночь с 9 на 10 ноября, стала решающей. 

Скандал после гола Месси 

Уже на 17-й минуте игры Матияс Рохас забил первый гол в матче, но "Атланта" ответила на него очень быстро. Ямаль Тиари оформил дубль всего за три минуты. "Интер" сумел отыграться благодаря голу Лео Месси только на 65-й минуте. 

Интер Майами
Игроки "Интера" празднуют гол на фоне стычки Суареса и Гузана. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

После того как аргентинец забил свой мяч, в воротах гостей началась потасовка. Известный американский вратарь и капитан "Атланты" Брэд Гузан не захотел отдавать мяч сопернику. Его оттолкнули на сетку игроки "Интера" и забрали футбольный снаряд, а Луис Суарес еще и накричал на голкипера, за которого не вступились партнеры по команде. 

"Атланта" ответила на скандальный эпизод своей игрой. На 76-й минуте Бартош Слиш забил победный гол, который вывел команду в следующий этап Кубка MLS. 

На счету Лионеля Месси в этом сезоне уже 23 гола в 25 матчах. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин может стать футболистом известного итальянского клуба. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в команду одного из ветеранов. 

 

 

футбол Интер Майами MLS скандал спорт Лионель Месси

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