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Голанн шокував — гравець Ман Сіті покине команду лише заради одного клубу

24 вересня 2024 00:55
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Ерлінг Холан може покинути Ман Сіті і перейти до Барселони
Ерлінг Голанн. Фото: "Манчестер Сіті"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Англійський "Манчестер Сіті" після того, як через травму втратив на поточний сезон Родрі, може залишитися і без другого лідера. Команду може залишити 23-річний норвезький нападник Ерлінг Голанн.

Про це повідомив портал El Nacional із посиланням на близькі до Голанна джерела.

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Куди може піти Голанн

За інформацією джерел, норвежець може залишити "Манчестер Сіті" після завершення сезону 2024/2025 років. Перша причина у тому, що після сезону команду покине головний тренер Хосеп Гвардіола. Друга причина у тому, що "Ман Сіті" можуть покарати пониженням у класі через порушення правил фінансового фейр-плею.

На цю мить руку на пульсі навколо Голанна тримають "Реал", "Ліверпуль" та "ПСЖ", але жоден із цих клубів поки що не цікавить футболіста.

Єдиною у світі командою, куди Голанн хоче перейти з "Ман Сіті", є "Барселона". Футболісту подобається новий проект клубу. У Каталонії також хочуть, щоб Ерлінг замінив Роберта Левандовського.

Цього сезону Голанн забив десять голів у п'яти матчах "Ман Сіті" в АПЛ. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість гравця у 180 млн євро.

Нагадаємо, окрім Голанна, "Барселона" може підписати українського голкіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна.

Раніше Голанн відсвяткував свій рекорд в АПЛ хамською поведінкою у матчі проти "Арсеналу".

футбол Футбол трансфери Барселона Ерлінг Холанд Манчестер Сіті

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