Ерлінг Холан може покинути Ман Сіті і перейти до Барселони

Голанн шокував — гравець Ман Сіті покине команду лише заради одного клубу
Англійський "Манчестер Сіті" після того, як через травму втратив на поточний сезон Родрі, може залишитися і без другого лідера. Команду може залишити 23-річний норвезький нападник Ерлінг Голанн.
Про це повідомив портал El Nacional із посиланням на близькі до Голанна джерела.
Куди може піти Голанн
За інформацією джерел, норвежець може залишити "Манчестер Сіті" після завершення сезону 2024/2025 років. Перша причина у тому, що після сезону команду покине головний тренер Хосеп Гвардіола. Друга причина у тому, що "Ман Сіті" можуть покарати пониженням у класі через порушення правил фінансового фейр-плею.
На цю мить руку на пульсі навколо Голанна тримають "Реал", "Ліверпуль" та "ПСЖ", але жоден із цих клубів поки що не цікавить футболіста.
Єдиною у світі командою, куди Голанн хоче перейти з "Ман Сіті", є "Барселона". Футболісту подобається новий проект клубу. У Каталонії також хочуть, щоб Ерлінг замінив Роберта Левандовського.
Цього сезону Голанн забив десять голів у п'яти матчах "Ман Сіті" в АПЛ. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість гравця у 180 млн євро.
Нагадаємо, окрім Голанна, "Барселона" може підписати українського голкіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна.
Раніше Голанн відсвяткував свій рекорд в АПЛ хамською поведінкою у матчі проти "Арсеналу".
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