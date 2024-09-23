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Манчестер Сіті до кінця сезону втратив одного з найкращих гравців у світі

23 вересня 2024 21:33
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Родрі отримав травму і може пропустити залишок сезону
Родрі під час матчу за "Ман Сіті". Фото: instagram.com/rodrihernandezbr
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Для "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії надійшли погані новини. Команди можуть залишитись без зіркового півзахисника Родрі.

Про це повідомив портал Marca.

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Родрі у складі збірної Іспанії. Фото: instagram.com/rodrihernandezbr

"Ман Сіті" залишився без гравця, який приносить титули

За інформацією джерела, футболісту 23 вересня провели обстеження у Манчестері. Воно показало розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

Футболісту також проведуть обстеження в Мадриді. Якщо травма підтвердиться, там проведуть операцію.

Очікується, що Родрі не буде на полі до кінця сезону. Якщо футболіст зможе відновитися швидше, то з'явиться на полі наприкінці травня 2025 року.

Родрі отримав травму на 20-й хвилині матчу Англійської прем'єр-ліги проти "Арсеналу". Півзахисник "Ман Сіті" хотів обіграти Томаса Парті, але його нога послизнулася та довелося замінити гравця.

У поточному сезоні Родрі зіграв у трьох матчах, результативними діями не вирізнявся.

Іспанець, без якого "Ман Сіті" рідко виграє титули, минулого сезону забив дев'ять голів і зробив 13 асистів у 48 матчах.

Нагадаємо, раніше Родрі виступив проти УЄФА та ФІФА через збільшення кількості ігор у сезоні. При цьому гравець погрожував футбольним чиновникам страйком.

Ідею Родрі зі страйком підтримали інші топові футболісти з "Реала" та "Барселони".

футбол Збірна Іспанії з футболу Манчестер Сіті Родрі травма

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