Родри получил травму и может пропустить остаток сезона

Родри во время матча за "Ман Сити". Фото: instagram.com/rodrihernandezbr

Для "Манчестер Сити" и сборной Испании поступили плохие новости. Команды могут остаться без звездного полузащитника Родри.

Об этом сообщил портал Marca.

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Родри в составе сборной Испании. Фото: instagram.com/rodrihernandezbr

"Ман Сити" остался без игрока, приносящего титулы

По информации источника, футболисту 23 сентября провели обследование в Манчестере. Оно показало разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Футболисту также проведут обследование в Мадриде. Если травма подтвердится, то там же проведут операцию.

Ожидается, что Родри будет отсутствовать до конца сезона. Если футболист сможет восстановиться быстрее, то может появиться на поле в концовке мае 2025 года.

Родри получил травму на 20-й минуте матча Английской премьер-лиги против "Арсенала". Полузащитник "Ман Сити" хотел обыграть Томаса Парти, но его нога поскользнулась и пришлось заменить игрока.

В текущем сезоне Родри сыграл в трех матчах результативными действиями не отличался.

Испанец, без которого "Ман Сити" редко выигрывает титулы, в прошлом сезоне забил девять голов и сделал 13 асистов в 48 матчах.

Напомним, ранее Родри выступил против УЕФА и ФИФА из-за увеличения количества игр в сезоне. При этом игрок угрожал футбольным чиновникам забастовкой.

Идею Родри с забастовкой поддержали другие топовые футболисты из "Реала" и "Барселоны".