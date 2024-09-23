Родри получил травму и может пропустить остаток сезона

Манчестер Сити до конца сезона потерял одного из лучших игроков в мире
Для "Манчестер Сити" и сборной Испании поступили плохие новости. Команды могут остаться без звездного полузащитника Родри.
Об этом сообщил портал Marca.
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По информации источника, футболисту 23 сентября провели обследование в Манчестере. Оно показало разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Футболисту также проведут обследование в Мадриде. Если травма подтвердится, то там же проведут операцию.
Ожидается, что Родри будет отсутствовать до конца сезона. Если футболист сможет восстановиться быстрее, то может появиться на поле в концовке мае 2025 года.
Родри получил травму на 20-й минуте матча Английской премьер-лиги против "Арсенала". Полузащитник "Ман Сити" хотел обыграть Томаса Парти, но его нога поскользнулась и пришлось заменить игрока.
В текущем сезоне Родри сыграл в трех матчах результативными действиями не отличался.
Испанец, без которого "Ман Сити" редко выигрывает титулы, в прошлом сезоне забил девять голов и сделал 13 асистов в 48 матчах.
Напомним, ранее Родри выступил против УЕФА и ФИФА из-за увеличения количества игр в сезоне. При этом игрок угрожал футбольным чиновникам забастовкой.
Идею Родри с забастовкой поддержали другие топовые футболисты из "Реала" и "Барселоны".
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