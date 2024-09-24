Эрлинг Холанн может покинуть Ман Сити и перейти в Барселону

Эрлинг Холанн. Фото: "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" после того, как из-за травмы потерял на текущий сезон Родри, может остаться и без второго лидера. Команду может покинуть 23-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанн.

Об этом сообщил портал El Nacional со ссылкой на близкие к Холанну источники.

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Эрлинг Холанн. Фото: "Манчестер Сити"

Куда может уйти Холанн

По информации источников, норвежец может покинуть "Манчестер Сити" после завершения сезона 2024/2025 годов. Первая причина в том, что после сезона команду покинет главный тренер Хосеп Гвардиола. Вторая причина в том, что "Ман Сити" могут наказать понижением в классе из-за нарушения правил финансового фейр-плей.

На текущий момент руку на пульсе вокруг Холанна держат "Реал", "Ливерпуль" и "ПСЖ", но ни один из этих клубов пока не интересует футболиста.

Единственной в мире командой, куда Холанн хочет перейти из "Ман Сити" является "Барселона". Футболисту нравится новый проект клуба. В Каталонии также хотят, чтобы Эрлинг заменил Роберта Левандовски.

В текущем сезоне Холанн забил десять голов в пяти матчах "Ман Сити" в АПЛ. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость игрока в 180 млн евро.

Напомним, кроме Холанна, "Барселона" может подписать украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина.

Ранее Холанн отпраздновал свой рекорд в АПЛ хамским поведением в матче против "Арсенала".