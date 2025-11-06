Дешам не хотів би грати з Україною 13 листопада через день жалоби

Дідьє Дешам. Фото: Reuters

У п'ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграє проти Франції. Матч пройде в Парижі на "Парк де Пренс".

Перед грою головний тренер Франції Дідьє Дешам заявив, що не хотів грати проти України 13 листопада, передає L'Equipe.

Чому Дешам не хоче грати проти України

Дешам розповів, що поблема в даті 13 листопада. Цього дня у 2015 році стався теракт в Парижі, в ході якого загинули 130 людей, ще 350 було поранено.

За словами тренера, їм би хотілось уникнути гри з Україною 13 листопада, але він за це не відповідає.

"Це особливий день, сповнений пам’яті та скорботи. Відбуваються різні заходи, присвячені тим, кого ми втратили. Відверто кажучи, зараз мені важко говорити про ті події. З поваги до родин, які пережили біль і втратили близьких, хочу лише нагадати: наш спільний обов’язок — берегти пам’ять про жертв. Та водночас попереду нас чекає футбольний матч", — зізнався Дешам.

За інформацією джерела, Федерація футболу Франції (FFF) перед грою організує спеціальний захід з банером з написом "Мир" та відсиланням до річниці теракту та до російсько-української війни. Ця ініціатива була схвалена УЄФА.

Нагадаємо, збірна України втратила гравця на матч проти Франції.

