Головна Спорт Головний тренер Франції заявив, що не хоче грати з Україною

Головний тренер Франції заявив, що не хоче грати з Україною

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 23:02
Оновлено: 23:24
Дешам не хотів би грати з Україною 13 листопада через день жалоби
Дідьє Дешам. Фото: Reuters

У п'ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграє проти Франції. Матч пройде в Парижі на "Парк де Пренс".

Перед грою головний тренер Франції Дідьє Дешам заявив, що не хотів грати проти України 13 листопада, передає L'Equipe.

Дидье Дешам
Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Чому Дешам не хоче грати проти України

Дешам розповів, що поблема в даті 13 листопада. Цього дня у 2015 році стався теракт в Парижі, в ході якого загинули 130 людей, ще 350 було поранено.

За словами тренера, їм би хотілось уникнути гри з Україною 13 листопада, але він за це не відповідає.

"Це особливий день, сповнений пам’яті та скорботи. Відбуваються різні заходи, присвячені тим, кого ми втратили. Відверто кажучи, зараз мені важко говорити про ті події. З поваги до родин, які пережили біль і втратили близьких, хочу лише нагадати: наш спільний обов’язок — берегти пам’ять про жертв. Та водночас попереду нас чекає футбольний матч", — зізнався Дешам.

За інформацією джерела, Федерація футболу Франції (FFF) перед грою організує спеціальний захід з банером з написом "Мир" та відсиланням до річниці теракту та до російсько-української війни. Ця ініціатива була схвалена УЄФА.

Нагадаємо, збірна України втратила гравця на матч проти Франції.

футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
