Дешам не хотел бы играть с Украиной 13 ноября из-за дня траура

В пятом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграет против Франции. Матч пройдет в Париже на "Парк де Пренс".

Перед игрой главный тренер Франции Дидье Дешам заявил, что не хотел играть против Украины 13 ноября, передает L'Equipe.

Почему Дешам не хочет играть против Украины

Дешам рассказал, что проблема в дате 13 ноября. В этот день в 2015 году произошел теракт в Париже, в ходе которого погибли 130 человек, еще 350 были ранены.

По словам тренера, им бы хотелось избежать игры с Украиной 13 ноября, но он за это не отвечает.

"Это особый день, полный памяти и скорби. Происходят различные мероприятия, посвященные тем, кого мы потеряли. Откровенно говоря, сейчас мне трудно говорить о тех событиях. Из уважения к семьям, которые пережили боль и потеряли близких, хочу лишь напомнить: наш общий долг — беречь память о жертвах. Но в то же время впереди нас ждет футбольный матч", — признался Дешам.

По информации источника, Федерация футбола Франции (FFF) перед игрой организует специальное мероприятие с баннером с надписью "Мир" и отсылкой к годовщине теракта и к российско-украинской войне. Эта инициатива была одобрена УЕФА.

Напомним, сборная Украины потеряла игрока на матч против Франции.

