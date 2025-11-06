Видео
Главный тренер Франции заявил, что не хочет играть с Украиной

Главный тренер Франции заявил, что не хочет играть с Украиной

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 23:02
обновлено: 23:24
Дешам не хотел бы играть с Украиной 13 ноября из-за дня траура
Дидье Дешам. Фото: Reuters

В пятом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграет против Франции. Матч пройдет в Париже на "Парк де Пренс".

Перед игрой главный тренер Франции Дидье Дешам заявил, что не хотел играть против Украины 13 ноября, передает L'Equipe.

Читайте также:
Дидье Дешам
Дидье Дешам. Фото: Reuters

Почему Дешам не хочет играть против Украины

Дешам рассказал, что проблема в дате 13 ноября. В этот день в 2015 году произошел теракт в Париже, в ходе которого погибли 130 человек, еще 350 были ранены.

По словам тренера, им бы хотелось избежать игры с Украиной 13 ноября, но он за это не отвечает.

"Это особый день, полный памяти и скорби. Происходят различные мероприятия, посвященные тем, кого мы потеряли. Откровенно говоря, сейчас мне трудно говорить о тех событиях. Из уважения к семьям, которые пережили боль и потеряли близких, хочу лишь напомнить: наш общий долг — беречь память о жертвах. Но в то же время впереди нас ждет футбольный матч", — признался Дешам.

По информации источника, Федерация футбола Франции (FFF) перед игрой организует специальное мероприятие с баннером с надписью "Мир" и отсылкой к годовщине теракта и к российско-украинской войне. Эта инициатива была одобрена УЕФА.

Напомним, сборная Украины потеряла игрока на матч против Франции.

футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу Дидье Дешам ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
