Україна
Головний тренер Ісландії розповів, чому вони програли Україні

Головний тренер Ісландії розповів, чому вони програли Україні

Дата публікації: 11 жовтня 2025 09:27
Тренер Ісландії після поразки Україні заявив, що вони показали характер
Арнар Гуннлейгссон. Фото: кадр з відео

У матчі кваліфікації ЧС-2026 збірна України обіграла Ісландію з рахунком 5:3. Після гри на стадіоні Лаугардалсвеллур у Рейк’явіку головний тренер господарів Арнар Гуннлейгссон прокоментував поразку.

Про поразку Гуннлейгссон висловився на пресконференції після гри.

Тренер Ісландії похвалив свою команду

Гуннлейгссон заявив, що гордий за своїх хлопців, які показали характер, повернулися після 1:3, але забракло зовсім трохи. Цю гру тренер назвав безжальною.

Фахівець похвалив молодих гравців за енергію та згуртованість на полі, наголосивши, що окремі дії на полі були вражаючими. Однак тренер розкритикував "жахливі помилки" в обороні, які призвели до трьох пропущених голів.

"З досвідом на такому рівні, граючи проти сильніших команд, ми не повинні припускатися таких помилок.

Я сподіваюся, що ті, хто розбирається у футболі, бачать, що ми були чудовими. Ми молода команда, і нам треба зростати", — додав тренер.

Україна завдяки перемозі піднялась на друге місце в групі D.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
