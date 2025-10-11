Тренер Исландии после поражения Украине заявил, что они показали характер

Главный тренер Исландии рассказал, почему они проиграли Украине
В матче квалификации ЧМ-2026 сборная Украины обыграла Исландию со счетом 5:3. После игры на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике главный тренер хозяев Арнар Гуннлейгссон прокомментировал поражение.
О поражении Гуннлейгссон высказался на пресс-конференции после игры.
Тренер Исландии похвалил свою команду
Гуннлейгссон заявил, что горд за своих ребят, показавших характер, вернувшись после 1:3, но не хватило совсем немного. Эту игру тренер назвал безжалостной.
Специалист похвалил молодых игроков за энергию и сплоченность на поле, отметив, что отдельные действия были впечатляющими. Однако тренер раскритиковал "ужасные ошибки" в обороне, которые привели к трем пропущенным голам.
"С опытом на таком уровне, играя против более сильных команд, мы не должны допускать таких ошибок.
Я надеюсь, что те, кто разбирается в футболе, видят, что мы были великолепными. Мы молодая команда, и нам надо расти", — добавил тренер.
Украина благодаря победе поднялась на второе место в группе D.
