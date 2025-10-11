Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Главный тренер Исландии рассказал, почему они проиграли Украине

Главный тренер Исландии рассказал, почему они проиграли Украине

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 09:27
Тренер Исландии после поражения Украине заявил, что они показали характер
Арнар Гуннлейгссон. Фото: кадр из видео

В матче квалификации ЧМ-2026 сборная Украины обыграла Исландию со счетом 5:3. После игры на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике главный тренер хозяев Арнар Гуннлейгссон прокомментировал поражение.

О поражении Гуннлейгссон высказался на пресс-конференции после игры.

Реклама
Читайте также:

Тренер Исландии похвалил свою команду

Гуннлейгссон заявил, что горд за своих ребят, показавших характер, вернувшись после 1:3, но не хватило совсем немного. Эту игру тренер назвал безжалостной.

Специалист похвалил молодых игроков за энергию и сплоченность на поле, отметив, что отдельные действия были впечатляющими. Однако тренер раскритиковал "ужасные ошибки" в обороне, которые привели к трем пропущенным голам.

"С опытом на таком уровне, играя против более сильных команд, мы не должны допускать таких ошибок.

Я надеюсь, что те, кто разбирается в футболе, видят, что мы были великолепными. Мы молодая команда, и нам надо расти", — добавил тренер.

Украина благодаря победе поднялась на второе место в группе D.

Напомним, игрок сборной Украины Михаил Мудрик мог бы работать таксистом в Лондоне.

Самый дорогой футболист сборной Украины Илья Забарный добавил в ценнике 13 млн евро.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации