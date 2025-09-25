Тренер Роберто Мартінес став жертвою пограбування

Тренер Роберто Мартінес. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Іспанський тренер Роберто Мартінес, який очолює національну збірну Португалії, став жертвою зухвалого пограбування. До його будинку в Кашкайші увірвалася банда грабіжників, поки наставник і його дружина були відсутні.

Злочинці пробралися в розкішне житло через вікно та ретельно обшукали кожну кімнату, повідомляє The Sun.

Здобиччю стали дизайнерські годинники та ювелірні прикраси на суму, яку сам Мартінес оцінює майже в 700 тисяч фунтів.

Кріштіану Роналду та Роберто Мартінес. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Розслідуванням займається поліція Португалії, яка розглядає версію про роботу іноземного угруповання, що спеціалізується на зломах дорогих будинків. Слідчі вже провели експертизу на місці події та продовжують збирати докази.

Що відомо про ситуацію з Мартінесом

За версією правоохоронців, злочинці заздалегідь знали про те, що тренер і його дружина поїхали на декілька годин. Це дало їм змогу діяти без поспіху та забрати з дому все цінне, не побоюючись бути захопленими зненацька.

Роберто Мартінес - колишній гравець "Вігана", "Мотеруелла" та "Честер Сіті", тренував "Суонсі", "Евертон" та збірну Бельгії. З 2023 року він очолює збірну Португалії, з якою виграв Лігу націй, і залишається одним із найвідоміших фахівців у світовому футболі.

