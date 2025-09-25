Тренер Роберто Мартинес стал жертвой ограбления

Тренер Роберто Мартинес. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Испанский тренер Роберто Мартинес, возглавляющий национальную сборную Португалии, стал жертвой дерзкого ограбления. В его дом в Кашкайше ворвалась банда грабителей, пока наставник и его супруга отсутствовали.

Преступники пробрались в роскошное жилье через окно и тщательно обыскали каждую комнату, сообщает The Sun.

Добычей стали дизайнерские часы и ювелирные украшения на сумму, которую сам Мартинес оценивает почти в 700 тысяч фунтов.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Расследованием занимается полиция Португалии, которая рассматривает версию о работе иностранной группировки, специализирующейся на взломах дорогих домов. Следователи уже провели экспертизу на месте происшествия и продолжают собирать улики.

Что известно о ситуации с Мартинесом

По версии правоохранителей, преступники заранее знали о том, что тренер и его жена уехали на несколько часов. Это позволило им действовать без спешки и забрать из дома все ценное, не опасаясь быть застигнутыми врасплох.

Роберто Мартинес — бывший игрок "Уигана", "Мотеруэлла" и "Честер Сити", тренировал "Суонси", "Эвертон" и сборную Бельгии. С 2023 года он возглавляет сборную Португалии, с которой выиграл Лигу наций, и остается одним из самых известных специалистов в мировом футболе.

