Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главный тренер сборной Португалии стал жертвой грабителей

Главный тренер сборной Португалии стал жертвой грабителей

Дата публикации 25 сентября 2025 16:01
Тренер Роберто Мартинес стал жертвой ограбления
Тренер Роберто Мартинес. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Испанский тренер Роберто Мартинес, возглавляющий национальную сборную Португалии, стал жертвой дерзкого ограбления. В его дом в Кашкайше ворвалась банда грабителей, пока наставник и его супруга отсутствовали.

Преступники пробрались в роскошное жилье через окно и тщательно обыскали каждую комнату, сообщает The Sun.

Добычей стали дизайнерские часы и ювелирные украшения на сумму, которую сам Мартинес оценивает почти в 700 тысяч фунтов.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду и Роберто Мартинес. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Расследованием занимается полиция Португалии, которая рассматривает версию о работе иностранной группировки, специализирующейся на взломах дорогих домов. Следователи уже провели экспертизу на месте происшествия и продолжают собирать улики.

Что известно о ситуации с Мартинесом

По версии правоохранителей, преступники заранее знали о том, что тренер и его жена уехали на несколько часов. Это позволило им действовать без спешки и забрать из дома все ценное, не опасаясь быть застигнутыми врасплох.

Роберто Мартинес — бывший игрок "Уигана", "Мотеруэлла" и "Честер Сити", тренировал "Суонси", "Эвертон" и сборную Бельгии. С 2023 года он возглавляет сборную Португалии, с которой выиграл Лигу наций, и остается одним из самых известных специалистов в мировом футболе.

Напомним, каталонская "Барселона" нашла неожиданную замену своему форварду Роберту Левандовскому. 

Польская спортсменка Мария Жодзик добилась впечатляющих успехов за последний год и объяснила причину эмиграции из Беларуси. 

