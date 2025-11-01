Поліція Франції затримала грабіжників Лувра перед футбольним матчем

Лувр у Парижі. Фото: Reuters

Поліція у Франції затримала осіб, які пограбували паризький музей Лувр. Виявилось, що в затриманні допомогла необережність зловмисників.

Чотирьох зловмисників затримали перед футбольним матчем, повідомив портал franceinfo.fr.

Матч "Париж" — "Ліон". Фото: Reuters

Футбол допоміг знайти грабіжників

За інформації від правоохоронців, чотирьох підозрюваних у пограбуванні Лувра затримали 29 жовтня в черзі за пивом перед матчем ФК "Париж" — "Ліон" (3:3).

Зловмисники, які були одягнені як звичайні фанати, намагалися змішатися з натовпом біля Парк-де-Пренс, але їх впізнали за фото, які отримали жандарми.

Пограбування сталося 19 жовтня, коли четверо зловмисників у робочій формі прибули на вантажівці з висувними сходами, розрізали вікно болгаркою, злякали охоронців і за сім хвилин винесли коштовності на суму 88 млн євро.

Завдяки, тому що грабіжники не спалили вантажівку та всюди залишили відбитки пальців, правоохоронці затримали вже сімох людей, які були залучені в пограбуванні.

