Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Грабіжників Лувра затримали завдяки любові до пива та футболу

Грабіжників Лувра затримали завдяки любові до пива та футболу

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 20:12
Оновлено: 20:23
Поліція Франції затримала грабіжників Лувра перед футбольним матчем
Лувр у Парижі. Фото: Reuters

Поліція у Франції затримала осіб, які пограбували паризький музей Лувр. Виявилось, що в затриманні допомогла необережність зловмисників.

Чотирьох зловмисників затримали перед футбольним матчем, повідомив портал franceinfo.fr.

Реклама
Читайте також:
Лувр в Париже
Матч "Париж" — "Ліон". Фото: Reuters

Футбол допоміг знайти грабіжників

За інформації від правоохоронців, чотирьох підозрюваних у пограбуванні Лувра затримали 29 жовтня в черзі за пивом перед матчем ФК "Париж" — "Ліон" (3:3).

Зловмисники, які були одягнені як звичайні фанати, намагалися змішатися з натовпом біля Парк-де-Пренс, але їх впізнали за фото, які отримали жандарми.

Пограбування сталося 19 жовтня, коли четверо зловмисників у робочій формі прибули на вантажівці з висувними сходами, розрізали вікно болгаркою, злякали охоронців і за сім хвилин винесли коштовності на суму 88 млн євро.

Завдяки, тому що грабіжники не спалили вантажівку та всюди залишили відбитки пальців, правоохоронці затримали вже сімох людей, які були залучені в пограбуванні.

Нагадаємо, київський "Локомотив" хоче юридично позбавити "одноклубників" з Москви своєї емблеми.

Московський "Спартак" може перехопити у "Динамо" потенційного новачка.

"Шахтар" — "Динамо" в 11-му турі УПЛ — де та коли дивитися гру за лідерство в турнірній таблиці.

Лувр Париж Французька Ліга 1 Ліон ФК Париж
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації