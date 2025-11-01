Полиция Франции задержала грабителей Лувра перед футбольным матчем

Лувр в Париже. Фото: Reuters

Полиция во Франции задержала лиц, которые ограбили парижский музей Лувр. Оказалось, что в задержании помогла неосторожность злоумышленников.

Четырех злоумышленников задержали перед футбольным матчем, сообщил портал franceinfo.fr.

Матч "Париж" — "Лион". Фото: Reuters

Футбол помог найти грабителей

По информации от правоохранителей, четырех подозреваемых в ограблении Лувра задержали 29 октября в очереди за пивом перед матчем ФК "Париж" — "Лион" (3:3).

Злоумышленники, которые были одеты как обычные фанаты, пытались смешаться с толпой возле Парк-де-Пренс, но их узнали по фото, переданным жандармам.

Ограбление произошло 19 октября, когда четверо злоумышленников в рабочей форме прибыли на грузовике с выдвижной лестницей, разрезали окно болгаркой, напугали охранников и за семь минут вынесли драгоценности на сумму 88 млн евро.

Благодаря тому, что грабители не сожгли грузовик и везде оставили отпечатки пальцев, правоохранители задержали уже семь человек, которые были вовлечены в ограблении.

