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"Грали на рівні "Ман Сіті": тренер "Лейпцига" прокоментував нічию у матчі 1/8 Ліги чемпіонів

23 лютого 2023 08:51
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Марко Розе назвав недолік у грі Ман Сіті проти Лейпцигу
Німецька команда провалила перший тайм на "РБ Арені"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер німецького "Лейпцига" Марко Розе поділився думкою про нічию з "Манчестер Сіті" (1:1) у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

"Бики" програли "городянам" перший тайм, але після перерви перевершили суперника за кількістю гольових моментів, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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Провал у першому таймі

Після перерви "Лейпциг" відігрався завдяки зусиллям Йошка Гвардіола. Хазяї поля створили ще ряд небезпечних моментів біля воріт Едерсона і претендували на перемогу.

"Глядачі побачили два дуже різні тайми у цьому матчі. Склалося відчуття, що мої хлопці вийшли на поле тільки після перерви. Спочатку у нас взагалі нічого не виходило. Бігали за суперником, робили величезну кількість помилок. Противник мав кращий вигляд і заслужив гол", — розповів Марко Розе.

"Лейпциг" перевершив "Манчестер Сіті"

Після перерви "Лейпциг" перевершив "Манчестер Сіті" у всіх ігрових компонентах. Наставник "городян" Хосеп Гвардіола не провів у матчі жодної заміни.

"У другому таймі ми продемонстрували футбол рівня Ліги чемпіонів. Грали на рівних з "Манчестер Сіті", створювали моменти в атаці та досягли свого. Мені здається, "Лейпциг" міг перемогти в цьому поєдинку", — заявив Марко Розе.

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