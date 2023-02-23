Марко Розе назвал недостаток в игре Ман Сити против Лейпцига

"Играли на уровне "Ман Сити": тренер "Лейпцига" прокомментировал ничью в матче 1/8 Лиги чемпионов
Главный тренер немецкого "Лейпцига" Марко Розе поделился мнением о ничьей с "Манчестер Сити" (1:1) в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
"Быки" проиграли "горожанам" первый тайм, но после перерыва превзошли соперника по количеству голевых моментов, напоминает официальный сайт УЕФА.
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Англичане забил гол в первом тайме после серии ошибок футболистов "Лейпцига". Джек Грилиш перехватил мяч после неудачной передачи Ксавьера Шлагера и вывел на ударную позицию Илкая Гюндогана.
Good game, @ManCity! See you in three weeks 👋— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 22, 2023
#RBLMCI pic.twitter.com/NKlgVmNLuw
Провал в первом тайме
После перерыва "Лейпциг" отыгрался благодаря усилиям Йошко Гвардиола. Хозяева поля создали еще ряд опасных моментов у ворот Эдерсона и претендовали на победу.
"Зрители увидели два очень разных тайма в этом матче. Сложилось ощущение, что мои ребята вышли на поле только после перерыва. Сначала у нас вообще ничего не получалось. Бегали за соперником, совершали огромное количество ошибок. Противник смотрелся лучше и заслужил гол", — рассказал Марко Розе.
This team! 🤍 pic.twitter.com/PwEBgiLxHO— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 22, 2023
"Лейпциг" превзошел "Манчестер Сити"
После перерыва "Лейпциг" превзошел "Манчестер Сити" во всех игровых компонентах. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не провел в матче ни одной замены.
"Во втором тайме мы продемонстрировали футбол уровня Лиги чемпионов. Играли на равных с "Манчестер Сити", создавали моменты в атаке и добились своего. Мне кажется, "Лейпциг" мог победить в этом поединке", — заявил Марко Розе.
Напомним, Виктор Цыганков рассказал о благотворительной инициативе "Жироны". Испанский клуб помогает украинским беженцам, а полузащитник стал лицом этой миссии.
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