Марко Розе назвал недостаток в игре Ман Сити против Лейпцига

Немецкая команда провалила первый тайм на "РБ Арене"

Главный тренер немецкого "Лейпцига" Марко Розе поделился мнением о ничьей с "Манчестер Сити" (1:1) в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

"Быки" проиграли "горожанам" первый тайм, но после перерыва превзошли соперника по количеству голевых моментов, напоминает официальный сайт УЕФА.

Англичане забил гол в первом тайме после серии ошибок футболистов "Лейпцига". Джек Грилиш перехватил мяч после неудачной передачи Ксавьера Шлагера и вывел на ударную позицию Илкая Гюндогана.

Провал в первом тайме

После перерыва "Лейпциг" отыгрался благодаря усилиям Йошко Гвардиола. Хозяева поля создали еще ряд опасных моментов у ворот Эдерсона и претендовали на победу.

"Зрители увидели два очень разных тайма в этом матче. Сложилось ощущение, что мои ребята вышли на поле только после перерыва. Сначала у нас вообще ничего не получалось. Бегали за соперником, совершали огромное количество ошибок. Противник смотрелся лучше и заслужил гол", — рассказал Марко Розе.

"Лейпциг" превзошел "Манчестер Сити"

После перерыва "Лейпциг" превзошел "Манчестер Сити" во всех игровых компонентах. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола не провел в матче ни одной замены.

"Во втором тайме мы продемонстрировали футбол уровня Лиги чемпионов. Играли на равных с "Манчестер Сити", создавали моменты в атаке и добились своего. Мне кажется, "Лейпциг" мог победить в этом поединке", — заявил Марко Розе.

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