Назаренко може піти з Полісся у відомий закордонний клуб

Олександр Назаренко у збірній України. Фото: instagram.com/aleksandr___nazarenko__7/

Колишній півзахисник "Дніпра-1" Олександр Назаренко привернув увагу відомого європейського клубу. У футболіста збірної України є шанс продовжити кар'єру у Нідерландах.

"Полісся" може вигідно продати свого новачка, повідомляє "Український футбол".

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Вихованець "Дніпра-1" Олександр Назаренко влітку цього року перейшов у Полісся за 200 тисяч євро. За декілька місяців 24-річний футболіст став одним із лідерів житомирської команди та дебютував за збірну України.

Олександр Назаренко у "Поліссі". Фото: instagram.com/aleksandr___nazarenko__7/

Хто цікавиться Назаренком

За інформацією журналістів, молодий півзахисник може продовжити кар'єру у "Феєноорді". Клуб із Роттердама включив Назаренка до списку гравців, за розвитком яких стежать скаути з Нідерландів.

Ексфутболіст збірної України Євген Левченко, який давно мешкає в Нідерландах, дав характеристику гравцю "Полісся". Експерт вважає, що поки що рано говорити про трансфер Олександра.

"Він вміє пресингувати, є потенціал для подальшого зростання. Добре грає лівою ногою, може працювати на обох флангах, як ми це бачили в "Дніпрі-1". Але багато в грі вінгера визначає здатність діяти в обмеженому просторі, самостійно зламувати компактний захист суперника", — пояснив Левченко.

У сезоні-2024/2025 Назаренко зіграв за "Полісся" 11 матчів у всіх турнірах. Він забив 7 голів і зробив 4 результативні передачі.

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