Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гравець збірної України перейде до закордонного клубу arrow

Гравець збірної України перейде до закордонного клубу

25 жовтня 2024 14:32
Станіслав Костюк - Редактор
Назаренко може піти з Полісся у відомий закордонний клуб
Олександр Назаренко у збірній України. Фото: instagram.com/aleksandr___nazarenko__7/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній півзахисник "Дніпра-1" Олександр Назаренко привернув увагу відомого європейського клубу. У футболіста збірної України є шанс продовжити кар'єру у Нідерландах.

"Полісся" може вигідно продати свого новачка, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Вихованець "Дніпра-1" Олександр Назаренко влітку цього року перейшов у Полісся за 200 тисяч євро. За декілька місяців 24-річний футболіст став одним із лідерів житомирської команди та дебютував за збірну України.

Олександр Назаренко
Олександр Назаренко у "Поліссі". Фото: instagram.com/aleksandr___nazarenko__7/

Хто цікавиться Назаренком

За інформацією журналістів, молодий півзахисник може продовжити кар'єру у "Феєноорді". Клуб із Роттердама включив Назаренка до списку гравців, за розвитком яких стежать скаути з Нідерландів.

Ексфутболіст збірної України Євген Левченко, який давно мешкає в Нідерландах, дав характеристику гравцю "Полісся". Експерт вважає, що поки що рано говорити про трансфер Олександра.

"Він вміє пресингувати, є потенціал для подальшого зростання. Добре грає лівою ногою, може працювати на обох флангах, як ми це бачили в "Дніпрі-1". Але багато в грі вінгера визначає здатність діяти в обмеженому просторі, самостійно зламувати компактний захист суперника", — пояснив Левченко.

У сезоні-2024/2025 Назаренко зіграв за "Полісся" 11 матчів у всіх турнірах. Він забив 7 голів і зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін став кандидатом на перехід до мюнхенської "Баварії".

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті пообіцяв Андрію Луніну, що українець стане основним воротарем команди.

Голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет привіз своїй нареченій подарунок від одного із футболістів "Роми".

футбол Полісся Олександр Назаренко Збірна України з футболу спорт Футбол трансфери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:51 Бійці 3-ї ОШБр вдарили по техніці та піхоті ворога — відео

14:47 Порушення мовного закону — яке місто очолило антирейтинг

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:33 Перевірки лікарень на Одещині — вже є результати

14:29 Шмигаль показав план боротьби з корупцією та порушеннями у МСЕК

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

14:25 МВФ знизив прогнози для економіки України

14:21 Українцям виплатять додатково по 11 тис. грн — деталі

14:20 У Львові незаконно звели споруду у парку — рішення суду

14:06 Зарплати аграріїв в Україні — хто заробляє найбільше

14:04 Україна переходить на зимовий час — коли переводити годинник

14:51 Бійці 3-ї ОШБр вдарили по техніці та піхоті ворога — відео

14:47 Порушення мовного закону — яке місто очолило антирейтинг

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:33 Перевірки лікарень на Одещині — вже є результати

14:29 Шмигаль показав план боротьби з корупцією та порушеннями у МСЕК

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

14:25 МВФ знизив прогнози для економіки України

14:21 Українцям виплатять додатково по 11 тис. грн — деталі

14:20 У Львові незаконно звели споруду у парку — рішення суду

14:06 Зарплати аграріїв в Україні — хто заробляє найбільше

14:04 Україна переходить на зимовий час — коли переводити годинник

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи