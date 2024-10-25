Назаренко может уйти из Полесья в известный зарубежный клуб

Игрок сборной Украины перейдет в зарубежный клуб
Бывший полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко привлек интерес известного европейского клуба. У футболиста сборной Украины есть шанс продолжить карьеру в Нидерландах.
"Полесье" может выгодно продать своего новичка, сообщает "Украинский футбол".
Воспитанник "Днепра-1" Александр Назаренко летом этого года перешел в "Полесье" за 200 тысяч евро. За несколько месяцев 24-летний футболист стал одним из лидеров житомирской команды и дебютировал за сборную Украины.
Кто интересуется Назаренко
Согласно информации журналистов, молодой полузащитник может продолжить карьеру в "Фейеноорде". Клуб из Роттердама включил Назаренко в список игроков, за развитием которых следят скауты из Нидерландов.
Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко, который давно живет в Нидерландах, дал характеристику игроку "Полесья". Эксперт считает, что пока рано говорить о трансфере Александра.
"Он умеет прессинговать, есть потенциал для дальнейшего роста. Хорошо играет левой ногой, может работать на обоих флангах, как мы это видели в "Днепре-1". Но многое в игре вингера определяет способность действовать в ограниченном пространстве, самостоятельно взламывать компактную защиту соперника", — объяснил Левченко.
В сезоне 2024/2025 Назаренко сыграл за "Полесье" 11 матчей во всех турнирах. Он забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
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