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Гравець збірної України продовжив контракт із німецьким клубом

20 січня 2025 13:21
Станіслав Костюк - Редактор
Футболіст збірної України виступатиме за клуб із Бундесліги
Артем Степанов у матчі за молодіжну збірну України. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво леверкузенського "Баєра" запропонувало продовжити контракт українському гравцеві. Артем Степанов погодився з умовами німецького клубу.

Форвард продовжив угоду, але одразу після цього може піти в інший клуб, повідомляє Bild

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Леверкузенський "Баєр" продовжує вірити в 17-річного форварда молодіжної збірної України Артема Степанова. Цього сезону юний футболіст дебютував у складі "фармацевтів" й провів 18 хвилин у матчі Ліги чемпіонів. 

Артем Степанов
Артем Степанов у формі "Баєра". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Новий контракт Степанова 

Футболіст не може розраховувати на постійне місце в ротації гравців основної команди "Баєра", але головний тренер команди Хабі Алонсо не хоче втрачати перспективного форварда. Артем Степанов продовжив контракт із "фармацевтами" до літа 2027 року. Про фінансові умови угоди нічого не відомо.

Раніше з'явилася інформація про те, що "Баєр" хоче віддати Степанова в оренду до кінця сезону до "Кайзерслаутерна". Однак сам Артем хотів залишитися в леверкузенській команді.

У нинішньому сезоні Степанов, який перейшов до "Баєра" з молодіжної академії "Шахтаря" ще у 2022 році, переважно виступає за "Баєр" U-19. Він зіграв за цю команду 15 матчів у всіх турнірах і забив 11 голів.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський потрапив на одну світлину з президентом США Дональдом Трампом. 

Захисник збірної України Ілля Крупський після трансферу в "Металіст 1925" пішов в оренду до іншого відомого клубу.

Львівські "Карпати" незвичайним чином представили новачків, якими стали колишні футболісти "Руху".

спорт футбол Бундесліга контракт Байєр Артем Степанов

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13:24 Українцям доступна допомога від USAID у 700 доларів — умови

13:11 Будьте обережні — Діденко попредила про небезпеку завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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