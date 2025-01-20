Футболіст збірної України виступатиме за клуб із Бундесліги

Артем Степанов у матчі за молодіжну збірну України. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Керівництво леверкузенського "Баєра" запропонувало продовжити контракт українському гравцеві. Артем Степанов погодився з умовами німецького клубу.

Форвард продовжив угоду, але одразу після цього може піти в інший клуб, повідомляє Bild.

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Леверкузенський "Баєр" продовжує вірити в 17-річного форварда молодіжної збірної України Артема Степанова. Цього сезону юний футболіст дебютував у складі "фармацевтів" й провів 18 хвилин у матчі Ліги чемпіонів.

Артем Степанов у формі "Баєра". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Новий контракт Степанова

Футболіст не може розраховувати на постійне місце в ротації гравців основної команди "Баєра", але головний тренер команди Хабі Алонсо не хоче втрачати перспективного форварда. Артем Степанов продовжив контракт із "фармацевтами" до літа 2027 року. Про фінансові умови угоди нічого не відомо.

Раніше з'явилася інформація про те, що "Баєр" хоче віддати Степанова в оренду до кінця сезону до "Кайзерслаутерна". Однак сам Артем хотів залишитися в леверкузенській команді.

У нинішньому сезоні Степанов, який перейшов до "Баєра" з молодіжної академії "Шахтаря" ще у 2022 році, переважно виступає за "Баєр" U-19. Він зіграв за цю команду 15 матчів у всіх турнірах і забив 11 голів.

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