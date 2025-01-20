Футболист сборной Украины будет выступать за клуб из Бундеслиги

Артем Степанов в матче за молодежную сборную Украины. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Руководство леверкузенского "Байера" предложило продлить контракт украинскому игроку. Артем Степанов согласился с условиями немецкого клуба.

Форвард продлил соглашение, но сразу после этого может уйти в другой клуб, сообщает Bild.

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Леверкузенский "Байер" продолжает верить в 17-летнего форварда молодежной сборной Украины Артема Степанова. В этом сезоне юный футболист дебютировал в составе "фармацевтов" и провел 18 минут в матче Лиги чемпионов.

Артем Степанов в форме "Байера". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Новый контракт Степанова

Футболист не может рассчитывать на постоянное место в ротации игроков основной команды "Байера", но главный тренер команды Хаби Алонсо не хочет терять перспективного форварда. Артем Степанов продлил контракт с "фармацевтами" до лета 2027 года. О финансовых условиях сделки ничего не известно.

Ранее появилась информация о том, что "Байер" хочет отдать Степанова в аренду до конца сезона в "Кайзерслаутерн". Однако сам Артем хотел остаться в леверкузенской команде.

В нынешнем сезоне Степанов, который перешел в "Байер" из молодежной академии "Шахтера" еще в 2022 году, преимущественно выступает за "Байер" U-19. Он сыграл за эту команду 15 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.

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