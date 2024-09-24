Данило Кревсун провів заняття з основою Боруссії Дортмунд

Данило Кревсун. Фото: "Боруссія" Дортмунд

Один із найкращих клубів Німеччини та Європи "Боруссія" Дортмунд залучив до тренування найталановитіших гравців другої команди. Серед них був лідер збірної України U-19 Данило Кревсун.

Українець готувався з командою до матчу проти "Бохуму", повідомила пресслужба клубу.

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"Боруссія" у соціальних мережах опублікувала фото з Кревсуном під час тренування. На знімку 19-річний українець грав проти швидкісного нідерландського вінгера Данієлла Малена.

Кревсун проти Малена на тренуванні. Фото: "Боруссія" Д

Цього сезону Кревсуна перевели з молодіжки до другої команди "Боруссії", яка грає в третій за силою лізі Німеччини.

У дорослій команді у Кревсуна не дуже багато шансів, оскільки він лише раз вийшов на поле — 24 серпня на заміну в матчі проти "Ганзи"

Зазначимо, що у Кревсуна контракт з "Боруссією", що діє, ще два роки.

Нагадаємо, раніше "Баєр" почав співпрацювати з українським тренером після того, як у їхніх молодіжних командах стало п'ять українців.

Також раніше молодіжну команду іспанської "Жирони" залишив юний футболіст з України.