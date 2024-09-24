Даниил Кревсун провел занятие с основой Боруссии Дортмунд

Игрок сборной Украины провел тренировку с основой Боруссии Дортмунд
Один из лучших клубов Германии и Европы "Боруссия" Дортмунд привлек к тренировке лучших игроков второй команды. Среди них был лидер сборной Украины U-19 Даниил Кревсун.
Украинец готовился с командой к матчу против "Бохума", сообщила пресс-служба клуба.
Кревсун получил шанс
"Боруссия" в социальных сетях опубликовала фото с Кревсуном во время тренировки. На снимке 19-летний украинец играл против скоростного нидерландского вингера Даниелла Малена.
В текущем сезоне Кревсуна перевели из молодежки во вторую команду "Боруссии", которая играет в третьей по силе лиге Германии.
Во взрослой команде у Кревсуна не очень много шансов, поскольку он лишь раз вышел на поле — 24 августа на замену в матче против "Ганзы".
Отметим, что у Кревсуна действующий контракт с "Боруссией" еще на два года.
Напомним, ранее "Байер" начал сотрудничать с украинским тренером после того, как в их молодежных командах стало пять украинцев.
Также ранее молодежную команду испанской "Жироны" покинул юный футболист из Украины.
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