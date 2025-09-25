Відео
Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Спорт Гравець збірної України розповів про поранення батька на фронті

Гравець збірної України розповів про поранення батька на фронті

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 11:38
Гравець збірної України розповів, як війна змінила його життя
Данило Ігнатенко перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Український півзахисник братиславського "Слована" Данило Ігнатенко зізнався, що війна залишила глибокий слід у його житті. За словами футболіста, сім'я та близькі залишаються в Україні, і це щодня впливає на його стан та гру.

Він зазначив, що батько дістав важке поранення, а бабуся та дідусі продовжують жити в умовах постійних обстрілів, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Ця ситуація, за його словами, вибиває з колії, але водночас стає джерелом сил. Данило Ігнатенко наголосив, що думає не лише про рідних, а й про друзів та наставників, які залишаються в зоні небезпеки. У його словах звучав щирий біль за тих, хто зараз живе на лінії фронту.

Даниил Игнатенко
Данило Ігнатенко у збірній України. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Слова Ігнатенка про війну та мотивацію

Футболіст додав, що на нього сильно вплинуло усвідомлення, що багато українських солдатів - його ровесники. Він наголосив, що це надає йому мотивації виходити на поле і доводити, що Україна залишається сильною та незламною.

"Мій тато пройшов через важке поранення, і я щодня думаю про нього. Бабуся та дідусі залишаються вдома, де йде війна, і це неможливо забути. Багато моїх друзів у небезпеці, але я намагаюся брати з цього силу. Кожен матч для мене — можливість показати, що Україна жива і бореться", — розповів Ігнатенко.

Кар'єра і досягнення Ігнатенка

Вихованець "Металіста", виступав за "Дніпро", "Ференцварош" та "Бордо". Влітку 2024 року перейшов у "Слован" Братислава. У складі збірної України Данило Ігнатенко дебютував у 2022 році, а його головним досягненням на клубному рівні стало чемпіонство Угорщини з "Ференцварошем".

Нагадаємо, білоруська легкоатлетка Марія Жодзик стала зіркою стрибків у висоту після того, як змінила громадянство.

Українець Олександр Усик чесно відповів на запитання про те, коли та за яких умов може відбутися його бій із Джейком Полом.

спорт футбол Збірна України з футболу війна в Україні Данило Ігнатенко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
