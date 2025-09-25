Гравець збірної України розповів, як війна змінила його життя

Гравець збірної України розповів про поранення батька на фронті
Український півзахисник братиславського "Слована" Данило Ігнатенко зізнався, що війна залишила глибокий слід у його житті. За словами футболіста, сім'я та близькі залишаються в Україні, і це щодня впливає на його стан та гру.
Він зазначив, що батько дістав важке поранення, а бабуся та дідусі продовжують жити в умовах постійних обстрілів, повідомляє "Український футбол".
Ця ситуація, за його словами, вибиває з колії, але водночас стає джерелом сил. Данило Ігнатенко наголосив, що думає не лише про рідних, а й про друзів та наставників, які залишаються в зоні небезпеки. У його словах звучав щирий біль за тих, хто зараз живе на лінії фронту.
Слова Ігнатенка про війну та мотивацію
Футболіст додав, що на нього сильно вплинуло усвідомлення, що багато українських солдатів - його ровесники. Він наголосив, що це надає йому мотивації виходити на поле і доводити, що Україна залишається сильною та незламною.
"Мій тато пройшов через важке поранення, і я щодня думаю про нього. Бабуся та дідусі залишаються вдома, де йде війна, і це неможливо забути. Багато моїх друзів у небезпеці, але я намагаюся брати з цього силу. Кожен матч для мене — можливість показати, що Україна жива і бореться", — розповів Ігнатенко.
Кар'єра і досягнення Ігнатенка
Вихованець "Металіста", виступав за "Дніпро", "Ференцварош" та "Бордо". Влітку 2024 року перейшов у "Слован" Братислава. У складі збірної України Данило Ігнатенко дебютував у 2022 році, а його головним досягненням на клубному рівні стало чемпіонство Угорщини з "Ференцварошем".
