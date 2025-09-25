Гравець збірної України розповів, як війна змінила його життя

Данило Ігнатенко перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Український півзахисник братиславського "Слована" Данило Ігнатенко зізнався, що війна залишила глибокий слід у його житті. За словами футболіста, сім'я та близькі залишаються в Україні, і це щодня впливає на його стан та гру.

Він зазначив, що батько дістав важке поранення, а бабуся та дідусі продовжують жити в умовах постійних обстрілів, повідомляє "Український футбол".

Ця ситуація, за його словами, вибиває з колії, але водночас стає джерелом сил. Данило Ігнатенко наголосив, що думає не лише про рідних, а й про друзів та наставників, які залишаються в зоні небезпеки. У його словах звучав щирий біль за тих, хто зараз живе на лінії фронту.

Данило Ігнатенко у збірній України. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Слова Ігнатенка про війну та мотивацію

Футболіст додав, що на нього сильно вплинуло усвідомлення, що багато українських солдатів - його ровесники. Він наголосив, що це надає йому мотивації виходити на поле і доводити, що Україна залишається сильною та незламною.

"Мій тато пройшов через важке поранення, і я щодня думаю про нього. Бабуся та дідусі залишаються вдома, де йде війна, і це неможливо забути. Багато моїх друзів у небезпеці, але я намагаюся брати з цього силу. Кожен матч для мене — можливість показати, що Україна жива і бореться", — розповів Ігнатенко.

Кар'єра і досягнення Ігнатенка

Вихованець "Металіста", виступав за "Дніпро", "Ференцварош" та "Бордо". Влітку 2024 року перейшов у "Слован" Братислава. У складі збірної України Данило Ігнатенко дебютував у 2022 році, а його головним досягненням на клубному рівні стало чемпіонство Угорщини з "Ференцварошем".

