Игрок сборной Украины рассказал, как война изменила его жизнь

Даниил Игнатенко перед матчем Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Украинский полузащитник братиславского "Слована" Даниил Игнатенко признался, что война оставила глубокий след в его жизни. По словам футболиста, семья и близкие остаются в Украине, и это ежедневно влияет на его состояние и игру.

Он отметил, что отец получил тяжелое ранение, а бабушка и дедушки продолжают жить в условиях постоянных обстрелов, сообщает "Украинский футбол".

Реклама

Читайте также:

Эта ситуация, по его словам, выбивает из колеи, но одновременно становится источником сил. Даниил Игнатенко подчеркнул, что думает не только о родных, но и о друзьях и наставниках, которые остаются в зоне опасности. В его словах звучала искренняя боль за тех, кто сейчас живёт на линии фронта.

Даниил Игнатенко в сборной Украины. Фото: instagram.com/danyaignatenkoo97/

Слова Игнатенко о войне и мотивации

Футболист добавил, что на него сильно повлияло осознание, что многие украинские солдаты — его ровесники. Он отметил, что это придает ему мотивации выходить на поле и доказывать, что Украина остается сильной и несокрушимой.

"Мой папа прошел через тяжелое ранение, и я каждый день думаю о нем. Бабушка и дедушки остаются дома, где идет война, и это невозможно забыть. Многие мои друзья в опасности, но я стараюсь брать из этого силу. Каждый матч для меня — возможность показать, что Украина жива и борется", — рассказал Игнатенко.

Карьера и достижения Игнатенко

Воспитанник "Металлиста", выступал за "Днепр", "Ференцварош" и "Бордо". Летом 2024 года перешел в "Слован" Братислава. В составе сборной Украины Даниил Игнатенко дебютировал в 2022 году, а его главным достижением на клубном уровне стало чемпионство Венгрии с "Ференцварошем".

Напомним, белорусская легкоатлетка Мария Жодзик стала звездой прыжков в высоту после того, как сменила гражданство.

Украинец Александр Усик честно ответил на вопрос о том, когда и при каких условиях может пройти его бой с Джейком Полом.