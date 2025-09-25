Игрок сборной Украины рассказал, как война изменила его жизнь

Игрок сборной Украины рассказал о ранении отца на фронте
Украинский полузащитник братиславского "Слована" Даниил Игнатенко признался, что война оставила глубокий след в его жизни. По словам футболиста, семья и близкие остаются в Украине, и это ежедневно влияет на его состояние и игру.
Он отметил, что отец получил тяжелое ранение, а бабушка и дедушки продолжают жить в условиях постоянных обстрелов, сообщает "Украинский футбол".
Эта ситуация, по его словам, выбивает из колеи, но одновременно становится источником сил. Даниил Игнатенко подчеркнул, что думает не только о родных, но и о друзьях и наставниках, которые остаются в зоне опасности. В его словах звучала искренняя боль за тех, кто сейчас живёт на линии фронта.
Слова Игнатенко о войне и мотивации
Футболист добавил, что на него сильно повлияло осознание, что многие украинские солдаты — его ровесники. Он отметил, что это придает ему мотивации выходить на поле и доказывать, что Украина остается сильной и несокрушимой.
"Мой папа прошел через тяжелое ранение, и я каждый день думаю о нем. Бабушка и дедушки остаются дома, где идет война, и это невозможно забыть. Многие мои друзья в опасности, но я стараюсь брать из этого силу. Каждый матч для меня — возможность показать, что Украина жива и борется", — рассказал Игнатенко.
Карьера и достижения Игнатенко
Воспитанник "Металлиста", выступал за "Днепр", "Ференцварош" и "Бордо". Летом 2024 года перешел в "Слован" Братислава. В составе сборной Украины Даниил Игнатенко дебютировал в 2022 году, а его главным достижением на клубном уровне стало чемпионство Венгрии с "Ференцварошем".
