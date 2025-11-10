Ребров довикликав Волошина до збірної України на матчі з Францією та Ісландією

Назар Волошин знову їде в збіну. Фото: "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров знову вніс зміни в заявку команди на матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Синьо-жовті зіграють 13 листопада проти Франції та 16-го з Ісландією.

В УАФ повідомили, що Сергій Ребров довикликав вінгера київського "Динамо" Назара Волошина.

Волошин прибув у збірну України. Фото: УАФ

Волошин потрапив у збірну України

Вінгер став третім довикликаним гравцем в складі "синьо-жовтих". Раніше через травми вибули Арсеній Батагов і Володимир Бражко — їх замінили Тарас Михавко та Єгор Назарина.

Матчі відбудуться 13 листопада о 21:45 (Київ) на "Парк де Пренс" у Парижі (Франція — Україна) та 16 листопада о 19:00 на стадіоні "Легія" у Варшаві (Україна — Ісландія).

Після чотирьох турів група D виглядає так: Франція — 10 очок, Україна — 7, Ісландія — 4, Азербайджан — 1. Переможець групи їде на ЧС-2026 напряму, друге місце — у плей-оф.

У поточному сезоні Волошин провів 12 матчів за "Динамо", забив 3 голи та віддав 2 асисти. Спершу його не викликали через травму. Коли ж Назар відновився, то очікувано отримав збірну.

