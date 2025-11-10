Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гравця Динамо несподівано викликали в збірну України

Гравця Динамо несподівано викликали в збірну України

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 00:14
Оновлено: 00:17
Ребров довикликав Волошина до збірної України на матчі з Францією та Ісландією
Назар Волошин знову їде в збіну. Фото: "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров знову вніс зміни в заявку команди на матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Синьо-жовті зіграють 13 листопада проти Франції та 16-го з Ісландією.

В УАФ повідомили, що Сергій Ребров довикликав вінгера київського "Динамо" Назара Волошина.

Реклама
Читайте також:
Назар Волошин
Волошин прибув у збірну України. Фото: УАФ

Волошин потрапив у збірну України

Вінгер став третім довикликаним гравцем в складі "синьо-жовтих". Раніше через травми вибули Арсеній Батагов і Володимир Бражко — їх замінили Тарас Михавко та Єгор Назарина.

Матчі відбудуться 13 листопада о 21:45 (Київ) на "Парк де Пренс" у Парижі (Франція — Україна) та 16 листопада о 19:00 на стадіоні "Легія" у Варшаві (Україна — Ісландія).

Після чотирьох турів група D виглядає так: Франція — 10 очок, Україна — 7, Ісландія — 4, Азербайджан — 1. Переможець групи їде на ЧС-2026 напряму, друге місце — у плей-оф.

У поточному сезоні Волошин провів 12 матчів за "Динамо", забив 3 голи та віддав 2 асисти. Спершу його не викликали через травму. Коли ж Назар відновився, то очікувано отримав збірну.

Нагадаємо, лідер київського "Динамо"Андрій Ярмоленко невдовзі може стати кращим в історії клубу.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський почув питання щодо свого звільнення.

футбол Збірна України з футболу Динамо ЧС-2026 з футболу Назарій Волошин
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації