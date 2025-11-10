Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Игрока Динамо неожиданно вызвали в сборную Украины

Игрока Динамо неожиданно вызвали в сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 00:14
обновлено: 00:18
Ребров довызвал Волошина в сборную Украины на матчи с Францией и Исландией
Назар Волошин снова едет в Збину. Фото: "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова внес изменения в заявку команды на матчи квалификации к чемпионату мира-2026. Сине-желтые сыграют 13 ноября против Франции и 16-го с Исландией.

В УАФ сообщили, что Сергей Ребров довызвал вингера киевского "Динамо" Назара Волошина.

Реклама
Читайте также:
Назар Волошин
Волошин прибыл в сборную Украины. Фото: УАФ

Волошин попал в сборную Украины

Вингер стал третьим довызванным игроком в составе "сине-желтых". Ранее из-за травм выбыли Арсений Батагов и Владимир Бражко — их заменили Тарас Михавко и Егор Назарина.

Матчи состоятся 13 ноября в 21:45 (Киев) на "Парк де Пренс" в Париже (Франция — Украина) и 16 ноября в 19:00 на стадионе "Легия" в Варшаве (Украина — Исландия).

После четырех туров группа D выглядит так: Франция — 10 очков, Украина — 7, Исландия — 4, Азербайджан — 1. Победитель группы едет на ЧМ-2026 напрямую, второе место — в плей-офф.

В текущем сезоне Волошин провел 12 матчей за "Динамо", забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Сначала его не вызывали из-за травмы. Когда же Назар восстановился, то ожидаемо получил сборную.

Напомним, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вскоре может стать лучшим в истории клуба.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский услышал вопрос о своем увольнении.

футбол Сборная Украины по футболу Динамо ЧМ-2026 по футболу Назарий Волошин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации