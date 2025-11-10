Ребров довызвал Волошина в сборную Украины на матчи с Францией и Исландией

Назар Волошин снова едет в Збину. Фото: "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров снова внес изменения в заявку команды на матчи квалификации к чемпионату мира-2026. Сине-желтые сыграют 13 ноября против Франции и 16-го с Исландией.

В УАФ сообщили, что Сергей Ребров довызвал вингера киевского "Динамо" Назара Волошина.

Реклама

Читайте также:

Волошин прибыл в сборную Украины. Фото: УАФ

Волошин попал в сборную Украины

Вингер стал третьим довызванным игроком в составе "сине-желтых". Ранее из-за травм выбыли Арсений Батагов и Владимир Бражко — их заменили Тарас Михавко и Егор Назарина.

Матчи состоятся 13 ноября в 21:45 (Киев) на "Парк де Пренс" в Париже (Франция — Украина) и 16 ноября в 19:00 на стадионе "Легия" в Варшаве (Украина — Исландия).

После четырех туров группа D выглядит так: Франция — 10 очков, Украина — 7, Исландия — 4, Азербайджан — 1. Победитель группы едет на ЧМ-2026 напрямую, второе место — в плей-офф.

В текущем сезоне Волошин провел 12 матчей за "Динамо", забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Сначала его не вызывали из-за травмы. Когда же Назар восстановился, то ожидаемо получил сборную.

Напомним, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вскоре может стать лучшим в истории клуба.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский услышал вопрос о своем увольнении.