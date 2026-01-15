Григорчук назвав головну мету Чорноморця на найближчий час

Роман Григорчук у "Чорноморці". Фото: УНІАН

"Чорноморець" повернувся в клуб Романа Григорчука. Наставник одразу ж підтвердив, що керівництво одеситів ставить перед командою конкретне завдання.

Команда планує повернення до Прем'єр-ліги, повідомив наставник "Українському футболу".

Досвідчений фахівець наголосив, що саме цей вектор розвитку став для нього ключовим фактором у рішенні знову пов'язати себе з одеським клубом. За словами 60-річного Романа Григорчука, "Чорноморець" посідає особливе місце в його кар'єрі, а саме місто заслуговує на команду високого рівня.

Роман Григорчук (праворуч) повернувся до Одеси. Фото: пресслужба "Чорноморця"

Як "Чорноморець" вирішив завдання

Тренер наголосив, що чудово усвідомлює реалії часу, проте почув від керівників клубу чіткий намір боротися за підвищення в класі та повернути Одесу в еліту українського футболу.

Також наставник розповів, як проходили переговори про можливий третій прихід у команду. Ініціатива виходила від керівництва, проте Григорчук відразу позначив принципову позицію: обговорювати співпрацю він був готовий лише після повного і коректного завершення відносин клубу з попереднім тренерським штабом.

Роман Григорчук уже двічі очолював "Чорноморець": з 2010 до 2014 року та вдруге з 2021 до 2024 року. Наразі одеський клуб іде третім у Першій лізі, маючи в активі 38 очок. Відновлення сезону для команди заплановано на домашній матч проти ЮКСА, а базовою датою рестарту чемпіонату вважається 21 березня 2026 року.

